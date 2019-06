El «abuelo» del fútbol español

«Preveo una eliminatoria muy dura y complicada ante un rival de entidad», señala.

La UD Logroñés, rival del Hércules en las semifinales del «play off», presume de tener a un jugador que es pura historia en activo. El central César Caneda colecciona récords en el fútbol español a sus 41 años y no ve el momento de decir adiós después de 24 temporadas consecutivas compitiendo y rindiendo a un altísimo nivel.

El defensa de Vitoria , que ha jugado incluso dos partidos de Liga de Campeones con el Athletic en 1998, cuida al máximo su cuerpo, siendo uno de los secretos de su longevidad y larga carrera en el fútbol. De hecho, es propietario de un centro de nutrición y entrenamientos para deportistas. Es el único futbolista español en activo que ha disputado más de 700 partidos entre Primera, Segunda y Segunda B.

Los números de Caneda son históricos. Es el jugador del fútbol español que más partidos de Liga ha disputado con un total de 763, que serían 797 contando Copa y promociones. Además, un dato que describe el estado de forma que caracteriza a este jugador, es que es el futbolista que más partidos completos ha disputado con un total de 707 y el que más veces ha salido de titular con 732. Cifras de récord para Caneda, que asegura que afronta la eliminatoria ante el Hércules «con la misma ilusión de siempre».

Los partidos ante el conjunto blanquiazul no se le dan del todo bien. De hecho, se ha enfrentado en 11 ocasiones con siete victorias para el Hércules. La última fue en 2014 con la camiseta del Mirandés en un partido que, pese al triunfo, no evitó el descenso del conjunto herculano a Segunda B. Falcón estaba en ese partido. Los últimos cinco partidos de Caneda ante el Hércules han acabado con victoria blanquiazul. De todos los enfrentamientos ante el Hércules, el defensa vasco tiene grabado en su memoria el encuentro disputado en la temporada 2007-2008 en el Rico Pérez. Era la última jornada y Caneda defendía la camiseta del Cádiz. Era la última jornada y el conjunto gaditano necesitaba la victoria para evitar el descenso. Con el 1-1, el Cádiz dispuso de un penalti en el último suspiro que Abraham Paz falló y condenó al equipo a Segunda B. «No se me olvida, fueron momentos muy duros los que vivimos en Alicante, recuerda Caneda, componente de aquel sorprendente Mirandés que llegó a semifinales de Copa.

«El fútbol me ha dado momentos muy bonitos y no sabría con qué momento quedarme», señala el defensa de la UD Logroñés. No olvida la experiencia de jugar en la máxima categoría con la camiseta del Athletic. «Recuerdo haber tenido delante a jugadores como Ronaldo, Zinedine Zidane, Bechkam, Raúl...Ha sido una gran experiencia pero ahora mismo mantengo la misma ilusión que antes». ¿Dónde está la clave de jugar con 41 años? Caneda tiene muy clara la respuesta. «Hay que tener fortuna y tener entrenadores que confíen en ti, pero también es vital cuidarse al máximo tu cuerpo y la alimentación así como mantener la ilusión del primer día. Me ilusiona ir a los entrenamientos cada día, a los viajes, a los partidos, mientras siga todo así no tengo intención de dejar de jugar al fútbol», señala el veterano futbolista.

El jugador tendrá delante el domingo (18.45, Cuatro) a un equipo con mucha hambre que tiene en sus filas a veteranos también como Juli (38 en agosto) o Chechu (37). Además, Caneda es mayor que Planagumà (38).

La eliminatoria ante el Hércules ocupa ahora mismo todos los sentidos del central del Logroñés. «Va a ser muy complicada, tenemos dos partidos muy serios ante un rival de entidad con el que tenemos que hacer muy bien las cosas para tener opciones de pasar la eliminatoria», señala. Del conjunto blanquiazul destaca su defensa y los pocos goles que encaja. «Es fundamental tener una buena defensa. Los buenos resultados se consiguen estando bien detrás y los dos equipos estamos bien en esa faceta. Con eso tenemos mucha ganado».

Jugar el partido de vuelta en casa no supone una gran ventaja para Caneda. «Puede pasar cualquier cosa, pero de momento sólo nos preocupa el partido en el Rico Pérez. No creo que sea tan decisivo jugar la vuelta fuera o en casa», afirma el veterano jugador, que con 41 años sigue dando ejemplo tanto dentro como fuera de los estadios.

El club abrirá las taquillas el domingo a las 11 horas

El Hércules quiere evitar por todos los medios que se repita lo sucedido el pasado domingo cuando cientos de aficionados hacían colas en las taquillas con el partido ya empezado. Por ello, el club blanquiazul ha optado por abrir las taquillas este domingo a las 11 horas hasta la hora del partido (18.45), una medida que ha sido muy aplaudida por los aficionados blanquiazules. El objetivo es tratar de superar los 20.000 espectadores ante la UD Logroñés, algo que puede ser realidad por el alto ritmo de venta de entradas. Los abonados que renovaron esta temporada su localidad hasta el 30 de septiembre no tendrán que pagar y se repite la promoción de la pasada eliminatoria.