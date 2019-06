La Comisión Europea no recurre y el Hércules se libra de pagar 7 millones de euros

La Comisión Europea no ha recurrido la sentencia del 20 de marzo por las supuestas ayudas ilegales recibidas por el Hércules por lo que el club blalnquiazul no tendrá que pagar la sanción impuesta en su día que ascendía a 7 millones de euros.





OFICIAL / El Hércules de Alicante CF comunica que la Comisión Europea no ha recurrido la sentencia del 20 de marzo con lo cual la anulación de su decisión de recuperación de ayudas es firme. #MachoHércules#Alicante pic.twitter.com/NvbKVKg2iK — Hércules CF Oficial (@cfhercules) 4 de junio de 2019

Elestimó el 19 de marzo de este año el recurso de nulidad presentado por el club alicantino, que no tendrá que pagar los 7 millones de euros que le reclamaba la Comisión Europea desde 2016 por las ayudas ilegales de Estado de 18 millones de euros que el Hércules recibió en 2010.Bruselas, no obstante, tenía un plazo de dos meses desde esa fecha para recurrir en casación esta decisión tomada por el juez presidente de la sala cuarta, Heikki Kanninen en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) pero el organismo comunitario ha decidido no apelar, por lo que el club finalmente no tendrá que pagar la sanción por recibir las supuestas ayudas ilegales.