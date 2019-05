Aitor Larrazábal: «En Lasesarre tuteamos al Hércules y eso motiva más»

El Barakaldo, con una media de 25 años de edad, ya le metió el susto en el cuerpo al Hércules en Lasesarre. Se adelantó en el marcador y su delantero Villacañas tuvo el 2-0 en una clara opción ante Falcón, pero definió por encima del larguero. Aitor Larrazábal, de 47 años, no tiene dudas sobre el comportamiento de su Barakaldo en un Rico Pérez que rondará los 15.000 aficionados. La expedición vasca llega esta tarde a Alicante en avión y hará noche en el hotel Areca de Torrellano.

P Contando los minutos para jugar en el Rico Pérez...

R Sí, tenemos muchísimas ganas de que llegue la hora del partido, de que el balón empiece a rodar. La espera se hace larga durante toda la semana, va a ser un partido muy especial para los chicos.

P No le hará falta motivarles...

R No, claro que no. De hecho a lo mejor hay hasta extra de motivación. Se han dado cuenta de que son capaces de tutear a todo un Hércules y eso motiva más, la ilusión es enorme y tienen ganas de demostrar de lo que son capaces en un estadio histórico al que además va a ir mucha gente. Ya disfrutamos en Lasesarre y vamos con la misma idea a Alicante.

P El Barakaldo ya compitió bien cuando jugó en Santander, Miranda o Logroño. ¿Le da esto más esperanzas?

R Nunca se sabe, cada partido es un mundo y los de promoción son especiales por la tensión y lo mucho que hay en juego. En Santander y en Miranda competimos muy bien, eran campos grandes, pero no había tanta gente como habrá en Alicante. La media de edad de mi plantilla es de 25 años y ningún jugador ha jugador un partido en un escenario así, por lo que la motivación y la ilusión son extraordinarias. Seguro que la grada intentará ahogar nuestro ímpetu, esperemos que no lo consigan.

P En Lasesarre le metieron el susto en el cuerpo al Hércules con el 1-0 y un ritmo muy alto desde el principio...

R Quizá el Hércules es un equipo más diesel, sus ritmos son más parecidos durante todo el partido porque tiene jugadores más experimentados en este tipo de eliminatorias importantes. Nosotros somos más jóvenes y esto incita a la sobreexcitación, salimos muy bien en Lasesarre, con ese punto y ritmo alto. Luego en la segunda parte lo pagamos un poco. Ahora el escenario es diferente y no creo que pase lo mismo, nosotros vamos a intentar competir de tú a tú contra un rival del nivel del Hércules.

P Si Villacañas hubiera definido bien ante Falcón y hubiera marcado el 2-0...

R La eliminatoria indudablemente habría cambiado, fue una ocasión clara, bien generada. Pero también antes tuvo Carlos (Martínez) un remate de cabeza claro y en posición muy buena para marcar el 1-1. Luego tampoco hubo muchas más ocasiones claras. No entraba en nuestros planes encajar porque el partido lo teníamos más o menos controlado y además veía que a la contra podíamos hacerles daño. Es imposible para un equipo como el nuestro mantener el ritmo alto los 95 minutos y además ser dueños del balón y dominadores. Debemos tener el equilibrio de no conceder atrás y ser efectivos en ataque. Cuanto mejor lo hagamos más posibilidades tendremos de pasar de ronda.

P Es la primera vez que visita el Rico Pérez como técnico pero sí lo conoció como jugador, ¿qué recuerdos tiene?

R Me acuerdo perfectamente que allí despedimos a Genar Andrinúa hace más de 20 años en el último partido de Liga, el tiempo pasa rápido. Es un estadio histórico, con solera.