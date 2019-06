Planagumà: «No jugamos con 11, sino con 15.000, es una final»

El entrenador del Hércules Lluís Planagumà quiere que el Rico Pérez juegue también su partido mañana (19.30 horas) ante el Barakaldo. El 1-1 firmado en el histórico estadio de Lasesarre dejó la eliminatoria ligeramente inclinada del lado alicantino, pero también abierta y con todo por decidir en la vuelta. Planagumà arengó ayer a los cerca de 15.000 aficionados que se darán cita en el estadio blanquiazul, a los que recomendó no caer en la trampa del Barakaldo: «Ellos quieren que conforme pasen los minutos todos nos pongamos nerviosos, no solo los jugadores, sino la grada. Y no debemos caer en esa trampa. Tenemos que conseguir lo contrario, que nuestra gente valore cada duelo ganado, cada ataque, cada acción... así durante los 95 minutos que dure el partido. El domingo no tenemos que luchar 11, sino 15.000, 20.000 o los que vengan», explicó el técnico del Hércules.

Planagumà repitió el discurso de sus jugadores durante la semana, que han hecho hincapié en que no saldrán a defender el 0-0 inicial aunque les valga para pasar de ronda. «No nos planteamos otra cosa que no sea salir a ganar, es la primera final de verdad de la temporada: o ganamos o se acaba la temporada y nos vamos a casa», afirmó ayer el técnico del Hércules, quien añadió: «Tengo claro que no debemos cambiar nada de lo que hemos hecho hasta ahora. Es decir, espero a un Hércules competitivo, sólido, humilde, trabajador y que quiere aprovechar también el talento que tiene para ganar. La eliminatoria está igualada tras el 1-1 y debemos darle continuidad a lo hecho durante toda la temporada».

El preparador herculano se mostró «encantado» del gran ambiente que registrará el Rico Pérez y destacó que «se nota en la calle que la ciudad está muy ilusionada». «Hace tres años que en Alicante no se vive una promoción de ascenso y hace ya tiempo me di cuenta que aquí cualquier experiencia positiva se multiplica. Ya nos pasó al inicio de la temporada cuando enlazamos tres o cuatro victorias seguidas, que todo el mundo pensaba que íbamos a ser líderes de calle... Alicante está volcada con el Hércules y eso es lo que buscábamos, ahora le pedimos a la gente que esté con nosotros de manera incondicional, que entiendan que el partido será duro», insistió Planagumà.

El técnico blanquiazul no escondió su malestar al ser cuestionado por la diferencia de presupuesto entre el Hércules y el Barakaldo que desde tierras vascas repiten con insistencia desde la semana pasada: «Me da igual lo que digan, en Segunda B no hay cifras oficiales por lo que cada uno vende lo que quiere. Yo sé qué tipo de valores tienen mis jugadores, son humildes, trabajadores y, por mucho que digan desde fuera, eso no lo van a perder».

Planagumà espera a a un Barakaldo «muy intenso de inicio y peligroso porque tiene jugadores de ataque de diferentes perfiles y poderosos en las acciones a balón parado». Por último, el entrenador del Hércules no descartó la convocatoria de Chechu Flores para sentarse en el banquillo pese a no haber entrenado durante toda la semana por su lesión muscular, ni tampoco desveló la incógnita del lateral izquierdo entre el madrileño Adrián Jiménez o el canterano Nani.