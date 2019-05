Planagumà: "Es la primera final de verdad, o ganamos o nos vamos a casa"

El técnico del Hércules Lluís Planagumà ha insistido esta mañana en que su equipo debe buscar la victoria el domingo (19.30 horas) ante el Barakaldo pese a que el 0-0 de inicio le valga para superar la primera eliminatoria de la promoción. "Es la primera final de verdad, o ganamos o se acaba la temporada y nos vamos a casa. Buscaremos la victoria desde el principio, hay que ganar el partido, no lo podemos afrontar de otra manera", ha señalado Planagumà.

El entrenador del Hércules ha pedido "unión" a los más de 10.000 aficionados que llenarán las gradas del Rico Pérez. "Si el Barakaldo quiere que a partir del minuto 80 todos nos pongamos nerviosos, tenemos que conseguir que sea todo lo contrario. Pero no me refiero a los jugadores, ni a los técnicos, sino a la gente. Deben valorar cada duelo ganado, cada ataque, cada balón bien defendido...así los 95 minutos. El Hércules no va a luchar con 11, sino con 15.000 o 20.000, los que vengan", ha recalcado Planagumà.

El técnico blanquiazul, por último, no ha desvelado si apostará por el alicantino Nani o el madrileño Adrián Jiménez para el lateral izquierdo y tampoco si Chechu Flores esperará su oportunidad en el banquillo o verá finalmente el partido desde la grada. El capitán no ha entrenado durante toda la semana por la lesión muscular sufrida ante el Barcelona B en la penúltima jornada de Liga.