«Saldremos a ganar en Barakaldo sin pensar en la vuelta»

Lluís Planagumà, entrenador del Hércules, afronta con enorme ilusión el cruce ante el Barakaldo que arranca mañana (18.00) en tierras vascas. «Es una eliminatoria muy bonita con dos equipos muy competitivos, son dos clubes con historia», señala el técnico, que palpa la ilusión de la afición. «Se nota en el ambiente. Hace dos semanas que el equipo fue subcampeón y en la ciudad se nota esa ilusión. Son dos años sin vivir esta fase de ascenso y la gente está ilusionada y se nota en las colas, las entradas? es un apoyo grande, no dudábamos de ello, y además es una responsabilidad grande para plantear los partidos», señala Planagumà, que no se fía en absoluto del Barakaldo: «Ellos han competido con rivales de más presupuesto. Tiene un gran mérito y demuestra su competitividad». El técnico blanquiazul agradece el apoyo de la afición, que ha llenado dos autobuses. «Queríamos gente ilusionada y que creyera y desde la jornada dos cuando fuimos a Villarreal nos lo están demostrando. No esperábamos menos. La gente está ilusionada y feliz con el equipo. Vuelven a sentir una fase de ascenso. Van a estar con nosotros y hacer lo posible para apoyar. Da igual la distancia que haya y el horario», señala el Planagumà Sobre alguna clave de la eliminatoria, el técnico lo tiene claro. «La mayoría de partidos de la fase de ascenso se decide por detalles. Da igual la clasificación y la forma de jugar, ellos hasta la jornada 32-33 habían encajado 30 goles, a menos de un gol por partido. Es un equipo compacto, sólido pero también atrevido que ha hecho muchos goles, por lo que puede parecer que va a ser una eliminatoria igualada con pocos goles pero nunca se sabe cómo se puede dar. Son partidos diferentes», señala. «Es importante no pensar más allá que del partido de ida. Hay que plantear el partido para ganar, para ser competitivos. No le doy más importancia a otra cosa, hay que ir a ganar y para la vuelta ya se verá qué planteamos», señala.

Planagumà descartó a Chechu para esta partido y mantiene la duda para la vuelta de la próxima semana en el Rico Pérez. «No vamos a arriesgar con nadie y más sabiendo que los jugadores que le pueden sustituir están al cien por cien», señaló el entrenador, quien se mostró satisfecho por el viaje en avión del equipo, y no en autocar como ha sido habitual durante el campeonato, ya que de esta forma se evita un mayor desgaste.