Benito: "Sería la bomba jugarnos el liderato en el Rico Pérez"

Diego Benito, centrocampista del Hércules, aseguró este jueves que llegar a la última jornada de Liga con la posibilidad de jugarse el campeonato de grupo ante el Atlético Baleares sería "la bomba", si bien precisó que para que se dé esa opción deben cumplir con una victoria ante el filial del Barcelona. "Lo primero que tenemos que hacer nosotros es ganar, porque si no lo hacemos no habrá final ante el Baleares. Además, ellos lo tienen en su mano", recordó el jugador madrileño en referencia a que una victoria del equipo mallorquín en la próxima jornada ante el Lleida ya le garantiza el campeonato.

El Hércules cuenta con una desventaja de cinco puntos sobre el líder a falta de dos jornadas, pero ambos equipos se enfrentarán en el Rico Pérez en la última, por lo que el conjunto alicantino precisa que el Atlético Baleares no gane para estirar las opciones de acabar primero. "Estamos con muchas ganas de que llegue el momento de la promoción, pero ahora solo pensamos en el Barcelona B y en seguir en el camino en el que estamos", explicó. El jugador se mostró satisfecho del rendimiento que ha tenido esta temporada, si bien lamentó que con los años cada vez se pasan más rápido. "He jugado bastante y me he encontrado bien", añadió.

El centrocampista admitió no saber qué Barcelona B se encontrará el Hércules, ya que el primer equipo podría contar con varios de sus titulares, si bien alertó de que en la pasada jornada, y pese a que se dio esta situación, fueron capaces de ganar en Lleida. "Tuvimos un altibajo que nos pasó factura y que nos supuso desengancharnos del liderato. Eso es lo que nos pasó factura porque por lo demás hemos sido regulares todo el año", concluyó.