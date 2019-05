El Hércules aún sueña con el liderato

La primera plaza sigue a tiro del Hércules a falta de dos jornadas para que la Liga baje el telón. Por todos es sabido ya que el último partido enfrenta al equipo blanquiazul con el líder Atlético Baleares en el Rico Pérez el domingo 19 de mayo a las 18.00. La distancia entre ambos se ha reducido esta jornada hasta los cinco puntos debido a la victoria del Hércules frente al Conquense (1-0) y al empate sin goles del Baleares en Badalona. Las cuentas alicantinas son sencillas: debe ganar al Barcelona B en el Miniestadi y esperar un empate o una derrota del Baleares en Son Malferit ante el Lleida para jugarse la primera plaza en la última jornada.

La carambola es muy complicada y en el caso de que las espadas estén aún en todo lo alto en el Rico Pérez, el Hércules tendría que ganar por 3-0 (o mayor diferencia) ya que cayó en Mallorca por 2-0. El Baleares se ha mostrado intratable en su campo durante toda la temporada y su 2019 es para enmarcar, ya que no ha perdido y sólo ha ido 10 minutos por detrás en el marcador.

En el vestuario del Hércules daban por perdida la primera plaza la semana pasada pero ayer al mediodía muchos jugadores desempolvaron las calculadoras tras el 0-0 del Baleares en Badalona. El conjunto dirigido por Planagumà certificó el sábado su billete para la promoción y esta ventana que se ha abierto para pelear por el liderato le obliga a afrontar el duelo del domingo, a las 18.00 horas, ante el Barcelona B con la máxima concentración.

Las dos últimas jornadas se disputan en horario unificado por lo que el banquillo blanquiazul en el Miniestadi estará pendiente también de lo que suceda en Son Malferit.

El conjunto de Planagumà logró el sábado la decimoctava victoria del curso en un partido con más efectividad que buen juego y en el que Falcón fue el más destacado, ya que desbarató hasta tres ocasiones claras del Conquense. El Hércules ha acentuado en las últimas semanas su solidez defensiva y en siete de los últimos ocho partidos ha dejado su portería a cero.

El conjunto alicantino disputará la promoción de ascenso a Segunda por séptima vez en las 16 temporadas en las que ha competido en Segunda División B. De las seis promociones de ascenso en las que tomó el parte el Hércules, que nunca accedió a ellas como campeón, tres se disputaron por el sistema de liguilla y otras tres por eliminatorias directas.

Dos ascensos



El balance en estas promociones a Segunda es de solo dos ascensos, en la primera experiencia en la temporada 1992-93 en el formato de liguilla y con Quique Hernández como entrenador, y en la cuarta, en eliminatorias, en el curso 2004-05 con Juan Carlos Mandiá en el banquillo, tras superar al Ceuta y al Alcalá en dos cruces a ida y vuelta.

En esta tercera etapa en Segunda B el Hércules ya ha disputado dos eliminatorias de ascenso a Segunda, cayendo en ambas ocasiones ante el Cádiz. En la primera, disputada en la temporada 2014-15, en la segunda ronda, fue eliminado en la segunda ronda (2-1 y 1-0) tras un escandaloso arbitraje en el Carranza.

Y en la segunda, un año después, en la gran final de nuevo ante el conjunto gaditano (1-0 y 0-1) en una eliminatoria que se recordaá por el inoportuno resbalón del canterano Álex Muñoz que aprovechó Güiza para colarse solo en el área y cruzar el balón ante Chema.

Si finalmente el Hércules no acaba líder tendrá que superar tres eliminatorias y si acaba segundo tendrá los partidos de vuelta en el Rico Pérez siempre y cuando no se cruce con un primero en la ronda decisiva. Si la temporada acabara ahora, el conjunto de Planagumà se enfrentaría al Castilla, Barakaldo o Badajoz, pero todo parece indicar que el baile de rivales será continuo en las dos últimas jornadas porque hya mucha igualdad y posiciones que todavía no están definidas.