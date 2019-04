«Los méritos no valen, hay que ganar y nos está faltando pegada»

La falta de gol sigue lastrando al Hércules. Pese a la llegada de los cotizados Jona y Benja Martínez a mitad de curso, la poca pegada del conjunto de Lluís Planagumà es alarmante y ayer firmó su segundo empate sin goles consecutivo, que le impide dar un zarpazo al líder Atlético Baleares, ahora a cuatro puntos a expensas de lo que haga hoy frente al Cornellà.

Planagumà volvió a lamentar ayer la poca inspiración de sus atacantes en los metros finales. «Hicimos méritos para ganar, pero repito lo que digo siempre: los méritos no valen. Nos falta pegada para matar los partidos, es algo que ve todo el mundo y los datos hablan por sí solos (30 goles en 33 jornadas). No se trata sólo de la puntería a la hora de definir, es que hay pases atrás que no encuentran remates y buenos centros en los que sucede lo mismo. Es algo en lo que debemos seguir trabajando, aunque ya lo hacemos», señaló Planagumà.

El entrenador del Hércules rechazó de plano que la entrada de Nani como improvisado extremo por delante de Adrián Jiménez fuera una medida conservador a o defensiva. «Chechu llegaba muy justo, Juli tuvo molestias en el sóleo toda la semana y Pol Roigé venía de un partido regular. A partir del minuto 58 todos los cambios han sido ofensivos y les hemos hecho daño con velocidad y jugando entre líneas, aunque es evidente que nos ha faltado remate. Carlos (Martínez) se ha vuelto a encontrar con el larguero y trataremos de salir de esta dinámica lo más pronto posible», afirmó Planagumá. En este sentido, el Hércules ha estrellado ya 15 balones en los palos desde que comenzó la campaña.

Planagumà explicó que no había echado mano de Jona ya que prefirió apostar por «la velocidad y el juego entre líneas de Juli, Chechu y Pol Roigé». Y, por último, el técnico barcelonés valoró la importancia del punto en la pelea por el liderato: «Ahora puede parecer que no es bueno, pero a lo mejor el Baleares pierde y estamos un poco más cerca, como pasó la semana pasada. Y si el Baleares gana, será el Cornellà el que no puntúe y es otro rival directo. Ahora lo que me preocupa es ganar al Sabadell en el Rico Pérez el próximo sábado, que vengan todos los aficionados que puedan en vacaciones y nos ayuden».

La salvación del Alcoyano pasa por ganar al Castellón

El campo de El Collao acoge (17.15/À Punt) un duelo de históricos en horas bajas y necesitados de puntos para tratar de escapar del temido descenso. La afición del Alcoyano, seducida por el equipo a partir del épico triunfo contra el Lleida Esportiu, se ha movilizado para contribuir desde la grada a conseguir tres puntos vitales contra un rival directo como el Castellón. El técnico, Mario Barrera, cuenta con las bajas por lesión de Tomás Ruso, Eldin, Córcoles e Yvan Gombo. Recupera al camerunés Franck Omgba que formará el doble pivote en la medular con Michael Anaba. Antonio Pino apunta al banquillo. Franck Fomeyem y De Lerma regresan a la convocatoria superadas sus respectivas dolencias musculares. p. seserino