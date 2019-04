Pol Bueso regresa a una convocatoria diez partidos después

El Hércules cierra heridas y Planagumà rescata al central castellonense Pol Bueso para el partido que los blanquiazules disputarán mañana en Ejea de los Caballeros a partir de las 19 horas. El defensa, de 33 años, regresa así a una convocatoria diez partidos después por la sanción de Pablo Íñiguez, aunque es Álvaro Pérez quien se postula como titular en el centro de la zaga junto a Samuel.

Bueso, cuyo último partido fue el 27 de enero ante el Espanyol B, desapareció de las convocatorias tras su expulsión (estando en el banquillo) el 3 de febrero en la derrota del Hércules ante el Ebro. Además, se vio envuelto hace dos semanas en una polémica por unas declaraciones en la previa contra el Castellón. El zaguero se expresó así: "Mi corazón está en Castalia, siempre. Al club le debo todo, salí de su cantera y es el que me permitió ser futbolista. Siempre que el Castellón me llame o necesite mi ayuda, allí estaré. Mi intención es volver a casa y lo tengo muy claro". A raíz de ellas el Hércules pensó en abrirle un expediente, pero finalmente no actuó.

El equipo se desplaza este viernes a Ejea de los Caballeros, donde pernoctará esta noche. En la expedición sí están Juli, Jona y Chechu, entre algodones durante toda la semana. Sin embargo, el canterano Salinas y Paco Candela vuelven a quedarse fuera de la lista.