«Claro que somos más grandes que el Ejea, pero que nos lo digan ahora es una trampa»

El Hércules no se fía del modesto Ejea, al que visitará mañana sábado (19 horas) en pleno esprint final de Liga. El técnico blanquiazul, Lluís Planagumà, recordó ayer que al club aragonés, que debuta este curso en Segunda División B, no le han podido ganar en su feudo ni el Atlético Baleares, ni el Lleida, ni el Cornellà: «Su campo tiene mucha dificultad y tienen jugadores de nivel como Mainz, Catalá o De Mesa, pero iremos a ganar, lo intentamos siempre donde y contra quien sea».

«Decir que el Hércules es el equipo grande y que es favorito es en parte verdad, pero no sólo esta semana, sino desde que empezó la Liga. Otra cosa es recordarlo ahora justo que vamos a jugar, eso son trampas que intentan lanzarnos desde fuera», se refirió el entrenador blanquiazul en rueda de prensa.

Planagumà hizo autocrítica y reconoció que al Hércules le falta «eficacia» de cara a gol: «Seguimos buscando el camino que nos lleve a dominar todas las fases del partido, queremos tener el balón y no sufrir cuando nos toque defender». En este sentido, el técnico recordó que el Hércules hizo una «buena primera parte» en Badalona, donde terminó perdiendo y que en Ontinyent hizo «tres palos» en la segunda mitad. «Quizás en Ebro o Cornellà hicimos peor partido y ganamos», aludió Planagumà recordando dos campos de césped artificial, como el Municipal de Luchán del Ejea, en los que sí lograron la victoria.

El preparador blanquiazul reconoció que le es «complicado» predecir con cuántos puntos se conseguirá el liderato del grupo III. «Es cierto que este año el Atlético Baleares [actualmente primer clasificado] está haciendo peores números que el Mallorca el año pasado, pero es que en este curso no hay tanta diferencia entre los equipos de ascenso y de descenso, cualquiera le puede ganar a cualquiera», respondió un Planagumà que catalogó el actual grupo, como «bastante imprevisible». «Vamos a centrarnos en ganar todos los partidos que podamos y luego ya veremos».

Sobre la falta de gol, el técnico explicó que no sólo notan la ausencia reciente de Chechu Flores, de baja en las últimas semanas por un atropello de moto en Cox. «Necesitamos la aportación de cualquier futbolista, no sólo la de Chechu, que además es el futbolista de segunda línea que más goles lleva», explicó Planagumà. «El otro día Nani marcó y ganamos, tenemos que seguir creando ocasiones de gol y me da igual quién las haga y quién las finalice», prosiguió. «Por mucho que se hable de juego lo que vale es hacer goles y que no los recibas».



Juli y Jona, entre algodones

El Hércules no podrá contar mañana con el sancionado Pablo Íñiguez, que vio la roja directa el pasado sábado contra el Alcoyano, y su puesto lo ocupará el alicantino Álvaro Pérez. Además, Planagumà tiene la duda con tres futbolistas, si bien ningún caso es de gravedad. El técnico blanquiazul explicó ayer que Jona, que se resintió del isquiotibial en el calentamiento contra el Alcoyano, ha hecho esta semana trabajo complementario. «No hay lesión, pero sí edema, está evolucionando bien, pero la semana es corta».

Por otra parte, el capitán Chechu Flores, que forzó el pasado sábado para gozar de una decena de minutos, completó casi al completo el entrenamiento e incluso podría ser titular. Además, el mediapunta Juli, con molestias en el sóleo durante esta semana, es duda.

Sin embargo, el técnico catalán del Hércules no desveló si se plantea hacer cambio alguno en la alineación para mañana ante el Ejea, más allá del obligado por sanción. «Es la recta final de la temporada y tenemos que estar muy pendientes de toda la plantilla, tengo que terminar de ver el estado anímico y físico de toda la plantilla para decidir», se escudó.