El corazón de Saccardi late de nuevo en el Rico Pérez

El vástago del argentino negocia la disputa de un amistoso entre el Ferro Carril Oeste y el equipo blanquiazul.

Gerónimo «Cacho» Saccardi solo vistió la camiseta del Hércules desde 1975 hasta 1979 pero dejó una huella tan honda en Alicante por su calidad y temperamento que todos los que le vieron de corto coinciden en que fue, de largo, el mejor centrocampista que ha pasado nunca por el Rico Pérez. Su nivel futbolístico era tal que cuando regresó a Argentina hizo campeón por primera vez en su historia al Ferro Carril Oeste en 1982, equipo en el que es una leyenda. Incluso llegó a ser citado por César Luis Menotti para la albiceleste. Su hijo, el «Cachito» Saccardi está en Alicante y ayer recibió, en memoria de su padre, un homenaje en el Rico Pérez.

«Yo era muy pequeño cuando venía al campo, recuerdo que no había butacas de plástico, era todo cemento y nos daban unos cojines que la gente tiraba al campo si las cosas no iban bien, eso me hacía gracia», explicaba ayer Alejandro Saccardi, vinculado también al fútbol y actual secretario técnico de Ferro, equipo que milita en la segunda categoría de Argentina y disputará la promoción para ascender.

El «Cachito» presentó ayer la biografía sobre su padre, que cuenta con varios capítulos dedicados al Hércules, y estuvo arropado por excompañeros como Giuliano, Charles, Kustudic, Betzuen, San Cayetano o Quique Sala. Y no pudo esconder su emoción: «La verdad que es estoy desbordado, es increíble ver que tanta gente se acuerda de mi padre cuando hace 40 años que se fue de aquí. Él siempre decía que las temporadas del Hércules fueron las mejores de su vida, pero su corazón estaba en Ferro y decidió volver. Habíamos planeado un viaje para volver a ver a todo el mundo, pero... no pudo ser». Saccardi falleció en 2002 a los 52 años pocos minutos después de jugar un partido de tenis.

El centrocampista argentino mantenía una relación casi paterno-filial con el entonces presidente Rico Pérez, al que calificaba como un «auténtico caballero». «El Cacho siempre estuvo agradecido al trato recibido en Alicante, vivíamos en la calle Virgen del Socorro y nos críamos junto al 'Colorado' Charles y su familia. Mi hermano pequeño es alicantino pero no ha podido venir porque tiene pánico a los aviones».

Alejandro Saccardi acudió el sábado al Rico Pérez para presenciar el derbi ante el Alcoyano y ayer desveló que está en conversaciones con el Hércules para la disputa de un amistoso el próximo verano frente a Ferro en Alicante. «La verdad es que por fechas sí cuadraría y sería algo bonito. Ahora hay que ver si salen las cuentas y tiene viabilidad, ya que lamentablemente ni el Hércules ni Ferro están en la categoría que merecen», explicó el secretario técnico del club de Caballito, barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Toni Cabot, director del Club Información, recordó varias anécdotas del Cacho, a quien entrevistó en Buenos Aires en 1995 y el Hércules le hizo entrega a su hijo de una camiseta firmada por toda la plantilla. «No ha habido un centrocampista de ese nivel en el Rico Pérez desde que se fue, era un jugador que marcaba diferencias. Sabía jugar, abarcaba mucho campo y ponía una pasión extraordinaria en el campo», coincidían ayer sus excompañeros en la etapa más brillante de la historia del Hércules.