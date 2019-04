Álvaro Pérez: "El Hércules es un equipo guerrero"

Álvaro Pérez, defensa del Hércules, afirmó este miércoles que el equipo alicantino, tercero en la clasificación, luchará hasta el final por conseguir el liderato del grupo III de Segunda B. "Lo más importante ahora es meternos en el 'play off'. Lucharemos hasta el final por conseguir el liderato, pero ahora tenemos que intentar no fallar y que venga lo que tenga que venir", dijo el central alicantino.

El jugador restó importancia al terreno sintético del Ejea, próximo rival en la Liga, al afirmar que el Hércules es un equipo "guerrero" y que el partido será como cualquier otro "por lo que habrá que pelarlo, sufrirlo y ganarlo". Álvaro Pérez admitió que esta semana se le abre la posibilidad de regresar al equipo tras la sanción de Pablo Íñiguez y, pese a no ser zurdo, está dispuesto a jugar como central en ese lado de la defensa. "Jugaré donde el míster quiera", comentó el alicantino, quien admitió no estar teniendo los minutos que hubiera deseado en su regreso al Hércules, si bien se mostró comprensivo.

"Estoy en un gran equipo con centrales muy buenos y no podemos jugar todos", explicó el defensa, quien dijo que el Hércules llega bien al tramo final de la competición, si bien lamentó no haber tenido "esa suerte" que necesitaba en algunos partidos concretos.

El jugador no se mostró preocupado por la falta de gol del equipo al recordar que "se crean muchas ocasiones y estamos ganando" y reiteró su compromiso con el equipo alicantino. "Cuando me dijeron que podía volver al Hércules me daba igual cualquier otro equipo porque había que subir. Si juego, bien. Y si no a pelear por jugar", concluyó.