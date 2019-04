«Ahora cada punto vale oro»

Chechu Flores llega entre algodones al derbi. Nani y Adrián Jiménez se disputan el «3».

El entrenador del Hércules Lluís Planagumà reconoció ayer que firmar mañana (Rico Pérez, 19.00 horas) la tercera victoria consecutiva daría a su equipo «un gran empujón» en este tramo final de Liga, ya que sólo quedan siete partidos para acabar la liga regular. «Los cuatro partidos del pasado domingo por la mañana acabaron 0-0, a todo el mundo le cuesta mucho ganar, por lo que enlazar ahora victorias es muy importante. Podemos encadenar tres y eso nos daría un empujón importante, no pensamos en otra cosa y vamos a por ello con todas nuestras fuerzas», explicó Planagumà.

El técnico del Hércules aseguró que los malos precedentes de su equipo ante el Alcoyano no le preocupan ni le quitan el sueño porque ha llegado el momento de la verdad y, en su opinión, todos estos datos carecen de importancia. «Durante toda la temporada ha sido importante desterrar los mitos creados pero a estas alturas ya eso no es tan importante por lo mucho que hay en juego. Ya da igual, quedan siete finales, da igual quién sea el rival o en qué situación esté, hay que conseguir el máximo número de puntos y ver hasta dónde nos lleva eso», señaló Planagumà.

El liderato lo ostenta ahora el Atlético Baleares, que tiene cinco puntos más y que en la última jornada visitará el Rico Pérez.

Planagumà aseguró que el Alcoyano llega al Rico Pérez «con la moral muy alta» tras su remontada ante el Lleida (2-1) y definió al conjunto de Mario Barrera de la siguiente manera: «Defiende con mucha gente detrás del balón pero también es capaz de atacar con verticalidad y tiene recursos ofensivos para hacer peligro. Óscar Díaz marcó un gran gol la semana pasada, Rubio es un buen delantero, Lino y Reina son potentes...».

El entrenador blanquiazul desveló que Chechu Flores es duda porque persisten las molestias sufridas tras ser atropellado por una moto hace dos semanas y no desveló si el lateral izquierdo lo ocupará Adrián Jiménez o Nani. Este último era titular indiscutible hasta ver la quinta amarilla, por lo que Jiménez actuó en Castalia: «Nani estaba haciendo un buen trabajo pero también encajamos goles por esa zona. Adrián jugó un partido completo varios meses después pero también encajamos por ahí... Aún no he tomado la decisión».

«La grada responderá»



Planagumá no se pronunció al ser cuestionado por si el Hércules debía haber lanzado promociones de entradas para el derbi pero sí se mostró convencido de que sus jugadores tendrán el apoyo de la grada: «La afición está con el equipo, lo ha estado toda la temporada y conforme se acerque el final, lo estará más aún y vendrá más gente, de eso no tengo duda. Los jugadores y el cuerpo técnico estamos deseando que llegue la promoción».

Por último, el técnico barcelonés desveló que ya han zanjado el «caso Pol Bueso» en el vestuario: «El lunes quedó cerrado el tema. Pol se reunió con la plantilla y conmigo y no hay más que decir. No estuvo afortunado en esas declaraciones pero ya está».