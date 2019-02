Lío a la vista con las entradas del Atlético Levante-Hércules

En principio el Levante sólo enviará al Hércules las entradas de cortesía para los familiares de los jugadores

El Levante UD dará a conocer hoy los detalles sobre el operativo de seguridad y venta de entradas para el choque entre su filial y el Hércules que se disputará el próximo domingo a las 12.00 horas en la Ciudad Deportiva de Buñol. Aunque el club granota hará oficial esta mañana un comunicado, este diario ha podido saber que no se venderán localidades en las taquillas Buñol y que muy probablemente la entidad valenciana tampoco enviará localidades para su venta a Alicante, por lo que los aficionados del Hércules se quedan sin poder asistir a uno de los desplazamientos más cercanos de la temporada.

El Levante basa esta decisión en el reducido aforo de la Ciudad Deportiva de Buñol, donde apenas caben 500 espectadores según deslizan desde el club. Sí que enviarán al Hércules las entradas de cortesía habituales entre clubes cada jornada, que irán destinadas principalmente a los familiares de los jugadores y que la entidad del Rico Pérez deja claro que no pondrá a la venta en ningún caso. Sí tendrán acceso libre a Buñol los abonados del primer equipo del Levante, que el domingo a las 20.45 horas recibe al Real Madrid en el Ciutat de València.

El Hércules da por hecho que el club granota no pondrá a la venta ninguna entrada y asumen con resignación que cada club actúa como considera oportuno, si bien desde el Rico Pérez se lamenta que el equipo de Planagumà no pueda estar arropado en un duelo de proximidad geográfica en el que podrían desplazarse hasta un millar de alicantinos. El Levante podría dar a conocer hoy que ofrecerá el partido a través de su web en «streaming» aunque este extremo no está confirmado.

El filial granota militaba la temporada pasada en Tercera, pero en la 16/17 sí lo hacía en el grupo III de Segunda B y el Levante envió 50 entradas para su venta en Alicante. Aquel día tampoco se pudieron adquirir en la Ciudad Deportiva y el Hércules que entrenaba Carlos Luque perdió por 3-1, con gol de José Gaspar para los blanquiazules y doblete de Pepelu para el filial.

El club de Orriols será hoy explícito y claro en su comunicado para evitar confusiones y situaciones esperpénticas como la ocurrida en el Mestalla-Hércules del pasado mes de octubre, cuando el Valencia decidió no vender entradas en las taquillas a toda persona nacida en Alicante, previa petición del DNI. El club de Mestalla será multado económicamente por parte del Consell por esta insólita discriminación, aunque desde el gobierno autonómico no ha trascendido la cantidad.

La afición del Hércules se ha movilizado esta temporada más que nunca en los partidos lejos de Alicante debido al gran inicio de Liga y a la corriente de ilusión generada con este proyecto que lideran Javier Portillo y Lluís Planagumà.

El conjunto blanquiazul buscará en Buñol la segunda victoria seguida para permanecer en zona de promoción y dar continuidad a las buenas sensaciones ofrecidas el pasado sábado frente al Cornellà (1-0) en un partido en el que el gol de Chechu Flores bastó para tumbar a un rival directo y adelantarle en la clasificación.

Planagumà podrá contar frente al Levante Atlético con el central Pol Bueso y el mediocentro Fran Miranda, que la pasada jornada estaban sancionados.

La Cifra

500 personas. Aforo reducido



El Levante sostiene que en la Ciudad Deportiva de Buñol sólo caben 500 aficionados. En el choque ante el Hércules de hace dos temporadas tampoco se vendieron entradas en las taquillas.