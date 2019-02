Benja: "Fichar por el Hércules no es para nada un paso atrás"

Benjamín Martínez 'Benja', delantero del Hércules, afirmó este lunes, durante su presentación oficial, que su incorporación al equipo alicantino tras haber militado durante la primera vuelta del campeonato en el Elche, en Segunda División, no es un paso atrás en su carrera.

"Para nada, por historia e institución el Hércules no tiene nada que envidiarle al Elche. Solo la categoría, pero con el trabajo de todos vamos a intentar devolverlo al fútbol profesional, que es para lo que he venido", explicó el catalán.

El ariete, que llega a la plantilla para cubrir la baja de larga duración de Stephané Emaná, señaló que su salida del Elche, tras haber sido titular en los últimos partidos, fue "de mutuo acuerdo", si bien desveló que había una parte del club "que quería que saliera y otra que no".

"Pertenezco a un club que decide mi destino, pero estoy feliz y motivado con el grupo que me he encontrado. Mi felicidad no puede ser mayor", comentó el barcelonés, quien ha logrado en su carrera tres ascensos a Segunda.

En este sentido, Benja Martínez, que llega al Hércules cedido hasta el final de la temporada, aseguró que para lograr un ascenso "se tienen que juntar muchísimas cosas".

"Hay que formar un grupo sólido y trabajador, contar con un cuerpo técnico con las ideas claras", comentó el delantero, quien agradeció el recibimiento de la afición herculana el pasado sábado cuando debutó en el tramo final del partido ante el Cornellá.

El atacante dijo estar preparado para adaptarse "rápido" al "cambio de dinámica, categoría y método" del nuevo entrenador y desveló que la presencia de Diego Benito y Adrián Jiménez, con los que coincidió en el Elche, acelerará su integración al grupo.

Benja Martínez calificó la actual plantilla del Hércules de "extraordinaria para la categoría" pero recordó que "no vamos a ganar partidos con el nombre".

Javier Portillo, director deportivo del Hércules, destacó que tras la lesión de Emaná el ex jugador del Elche se convirtió en la prioridad del club alicantino.

"O venía Benja o no venía nadie. Ha sido una operación difícil y trabajada y se han dado muchas circunstancias para que esté aquí. El destino era que estuviera aquí", concluyó el madrileño en alusión al interés que había mostrado el club por Benja en otras ocasiones.