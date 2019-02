Posible multa de 600 a 1.300 euros para el Hércules por el incidente de las áreas

El retraso del partido del Hércules de ayer sábado puede ser motivo de sanción ya que la petición del árbitro de volver a pintar las líneas del área supuso una alteración de las condiciones en el terreno de juego. Así lo recoge el artículo 87.2 del Código del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol: "Si el encuentro pudiera celebrarse, se impondrá multa de 600 a 1.503 euros y se amonestará públicamente a los responsables directos".

No hay nada que sorprenda a los sufridos aficionados del Hércules, acostumbrado a las situaciones más inverosímiles. O sí, ya que ayer contemplaron con perplejidad que el partido ante el Cornellà tenía que comenzar con media hora de retraso porque el colegiado aragonés Usón Rosel consideró que las medidas de las áreas no eran las correctas. Cabe recordar que en el Rico Pérez jugó hace tres semanas la selección española femenina contra Estados Unidos y nadie reparó en ello.

Al término del encuentro de ayer, el árbitro redactó lo siguiente: «Revisando el terreno de juego antes del comienzo observamos que ambas áreas de penalti no cumplen las medidas reglamentarias, midiendo un metro de ancho menos y 0,5 metros menos de largo. Para subsanar las medidas incorrectas los técnicos del Hércules es necesario retrasar el inicio del encuentro, comenzando el encuentro a las 19:30».

La meticulosidad del colegiado aragonés fue tal que en el área también reflejó que el equipo de Planagumà saltó «un minuto tarde» al terreno de juego en el segundo acto. Desde el club no quisieron realizar valoraciones públicas, pero fuera de micrófono no daban crédito a lo sucedido. «Con los campos infames que hay que ver en esta categoría, parece una broma que nos pongan alguna pega al nuestro, que acoge partidos internacionales casi todos los años», aseguraban desde los despachos.

El técnico blanquiazul Lluís Planagumà lanzó un dardo envenenado al colectivo arbitral: «En el caso de las áreas y al retraso, le doy un diez al árbitro porque su trabajo es medir las dimensiones y ver sin son las correctas. Lo que no me parece bien ni normal es lo que nos pasa todas las semanas. El gol anulado a Pol Roigé por fuera de juego es legal, contra el Ebro no nos pitaron dos penaltis, contra el Castellón acabamos con nueve sin dar una patada...hay muchas cosas que no entiendo pero no quiero hablar más», señaló Planagumà.

El joven técnico barcelonés afirmó que el triunfo del Hércules tiene «mucho mérito». «Si todos los jugadores están concentrados y dan el máximo, casi siempre llegan las victorias», concluyó.