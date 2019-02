Drenthe: "En el Hércules había chavales que no tenían ni para comer"

El exfutbolista blanquiazul Royston Drenthe, hoy en las filas del Sparta de Rotterdam, arremetió contra el club alicantino en una entrevista concedida para el diario As. "En el Hércules había chavales que no tenían ni para comer", apuntó el holandés. "El fallo fue que el Hércules dijo que se hacía cargo de mi sueldo. No tuve que aceptar eso, porque el Hércules sólo me pagó un mes y cuando volví, el Madrid fue el que me tuvo que pagar el resto. Un rollo", concluyó el que fuera jugador del Real Madrid.

Drenthe, que militó en el Hércules en la 10-11, el último curso del club en Primera, revela que la decisión de salir cedido del Real Madrid fue de Valdano, entonces director deportivo. Además, detalla el enfado de Mourinho cuando se enteró de que dejó de entrenarse en Alicante: "Me debían cuatro meses de sueldo. Mourinho me dijo que no quería saber nada de mí. 'Tú eres jugador del Madrid y no puedes hacer eso'. Le respondí que si el Madrid no le pagaba a él, habría hecho lo mismo que yo".

Acostumbrado a vivir en una montaña rusa permanente, Royston Drenthe (Róterdam, 1987) vuelve a sentirse hoy futbolista en el Sparta de Rotterdam de la Segunda División holandesa. El que fuera una de las estrellas emergentes del fútbol europeo llegó al Real Madrid en 2007 y diez años después se retiró con 29 años, sepultado por una vida de excesos y malas decisiones.

Drenthe, ya sin sus rastas características y que en abril soplará 32 velas, es ahora lateral zurdo y su equipo, cuarto clasificado, continúa inmerso en la lucha por el ascenso a la Eredivisie. El fútbol le ha vuelto a dar una oportunidad a aquella promesa por la que apostó un día el Real Madrid y que alborotó para bien y para mal la última temporada del Hércules en Primera División.