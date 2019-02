Nani: "Soy alicantino y herculano y estoy feliz por renovar"

Rubén Molina 'Nani', lateral del Hércules, afirmó este jueves durante el acto de renovación de su contrato, que a pesar de haber firmado solo por un año en su mente está pasar muchos años en el equipo alicantino y lograr el objetivo del ascenso. "Soy alicantino y herculano y estoy feliz. Quiero esta muchos años aquí con el Hércules en las categorías que se merece", comentó el jugador, quien amplió su contrato hasta junio de 2019 y se marcó como reto el ascenso.

Nani, de 21 años, se ha convertido en la revelación del Hércules esta temporada, ya que ha participado en casi todos los partidos. "Ha salido todo a pedir de boca. Vine a aportar a un equipo de máxima exigencia y espero seguir así", explicó. El lateral admitió que las conversaciones con el club para prolongar su contrato fueron "largas", si bien admitió que "las dos partes querían seguir unidas".

El alicantino reconoció que jugar en el Hércules "es un plus" y admitió que pisar el Rico Pérez es un "sueño". "He visto al Hércules en Segunda B, Segunda y Primera y es un gusto jugar aquí", añadió. Nani reconoció que para el Hércules "no es una semana fácil" tras haber perdido la pasada jornada como local y pronosticó un partido "difícil" ante el Teruel, rival del que recordó que ya fue capaz de ganar en Alicante al Hércules.

Javier Portillo, director deportivo de la entidad, afirmó que la renovación de Nani es una noticia "feliz para todos los heculanos" y recordó que el lateral "tuvo que salir de casa para volver", en alusión a su estancia en la cantera del Villarreal. "Espero y deseo que pueda estar muchos años con nosotros y que podamos lograr juntos el ascenso", sentenció Portillo.