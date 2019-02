Operación renove a la vista

El central Pablo Íñiguez y los mediocentros Diego Benito y Fran Miranda también convencen a Portillo.

El director deportivo del Hércules Javier Portillo quiere que el actual vestuario eche raíces en Alicante y por eso tiene en mente una operación renove de sus principales pilares. La primera prolongación de contrato oficial ha sido la del lateral alicantino Nani, que seguirá vinculado hasta 2020 al club donde se formó desde niño. Pero no será el único. Portillo quiere convencer también a los mediocentros Diego Benito y Fran Miranda y al central Pablo Íñiguez. Este último quedará libre si se confirma la disolución o desaparición del Reus. Además de a estos dos jugadores, el director deportivo también pretende depositar su confianza en el entrenador Lluís Planagumà, al que ayer elogió: «Ha devuelto una ilusión que antes no había, creo que con Lluís tenemos entrenador tanto para Segunda como para Segunda B, ojalá siga con nosotros muchos años, el consejo ya sabe lo que quiero y el propio Lluís también, a ver si en breve podemos llegar a un acuerdo», señaló Portillo.

De confirmarse la renovación de Planagumà, que todo parece indicar que será efectiva en las próximas semanas, se trataría del primer entrenador que prolonga su contrato a mitad de temporada en esta última etapa de Segunda B, algo que no sucedió con sus antecesores Pacheta, Manolo Herrero, Vicente Mir, Tevenet, Carlos Luque, Gustavo Siviero, Claudio Barragán y Josip Visnjic.

El blindaje del lateral Nani era una de las noticias más esperadas por la afición ya que el alicantino es el jugador revelación de la temporada. En verano llego procedente del Villarreal C y su juventud (21 años) no ha sido un obstáculo para afianzarse en el once hasta el punto de convertirse en titular indiscutible.

Lateral con recorrido, rápido y muy competitivo, Nani estaba en la agenda de equipos de superior categoría, pero finalmente ha accedido a seguir en el Hércules otra temporada más con el único objetivo de ascender cuanto antes a Segunda y continuar con su progresión. «Él quería seguir en casa y al final hemos podido llegar a un acuerdo, aunque no ha sido fácil. Creo que todos los herculanos estamos de enhorabuena porque es un jugador llamado a hacer grandes cosas aquí, además es canterano y alicantino», explicó Portillo respecto a Nani, quien también se mostró exultante: «Estoy muy feliz de renovar hasta 2020, tengo mucha ilusión de que en ese año el club esté donde se merece. ¡A por el objetivo, quedan 15 finales!», publicó el lateral en su cuenta de Instagram.



«No puedo esperar a verano»

El director deportivo blanquiazul aseguró que en breve se sentará con otros jugadores para evitar después sorpresas desagradables: «Yo no puedo esperar a verano», dijo ayer. Aunque no hayan trascendido públicamente los nombres, todo parece indicar que Pablo Íñiguez y Diego Benito son dos de los que interesan al Hércules y que acaban contrato el 30 de junio. El primero de ellos está «encantado» en Alicante pero su situación es delicada. Tiene otra temporada más firmada con el Reus, un club que podría desaparecer en los próximos meses. Si esto sucede, el valenciano quedará libre y Portillo moverá ficha.

Por su parte, Diego Benito probablemente sea el jugador más regular de esta temporada. El «cerebro» llegó el pasado verano procedente del Cartagena y tanto Portillo como Planagumà están muy satisfechos con su rendimiento, incluso no descartan que pueda manejar ofertas de Segunda llegado el caso. El Hércules quiere que continúe el año que viene y, en cuanto se lo comunique, la pelota estará en el tejado del madrileño.

Son muy pocos los futbolistas del Hércules con contrato en vigor para el año que viene (al margen de prolongaciones automáticas en caso de ascenso). El pasado verano únicamente firmaron por más de una temporada el central Álvaro Pérez y el delantero Carlos Martínez, además de, posteriormente, los fichajes de invierno Jesús Alfaro y Jona, y del canterano Álvaro Salinas.

Por ahora la única espina que tiene clavada Portillo es la del lateral Juanjo Nieto, que ha rechazado cuantas ofertas de renovación le han presentado y todo parece indicar que la temporada que viene vestirá otra camiseta.