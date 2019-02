Juanjo: "No estoy a mi nivel, pero me duele que se dude de mi compromiso"

Si hay algo que no se le puede achacar a Juanjo Nieto es no hablar claro. El lateral del Hércules, puesto en el disparadero tras la derrota del domingo pasado ante el Ebro, reconoció hoy que es consciente de sus errores: "Sé perfectamente que no estoy a mi nivel y trabajo a diario para recuperar mi mejor versión".

El castellonense, que termina este año contrato con el equipo blanquiazul, confesó que lo que peor lleva es que se cuestione su implicación: "Lo que más me duele es que la gente dude de mi compromiso porque es precisamente todo lo contrario, soy el primero que está jodido cuando falla". En este sentido, Juanjo admitió que lleva "tres días dándoles vueltas al partido".

Además, aclaró que no ha firmado con ningún equipo: "No lo hecho, pero si lo hubiera hecho mi compromiso con el Hércules sería el mismo, pero no he firmado por nadie". "Mi situación es la misma que la de muchos compañeros que también terminan contrato este verano", apuntó.