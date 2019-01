Planagumà regresa a casa

Para el herculano de a pie, el partido de mañana (12.00), en la Ciudad Deportiva Dani Jarque ante el Espanyol B, es uno más en el calendario pero para su entrenador Lluís Planagumà probablemente sea el más especial de la Liga regular. El técnico barcelonés es «perico» y no lo oculta, al margen de que toda su familia vive en Barcelona y estará más arropado que nunca desde la grada. Planagumà es uno de los entrenadores más precoces del fútbol nacional y el Espanyol le dio la oportunidad de desarrollar su vocación de formador desde bien temprano. Llegó con 18 años a la cantera «perica» y su primer equipo fue el de los más pequeños: el benjamín. Después progresó durante 11 largos años hasta llegar al filial y hacerse un nombre en Segunda B.

Durante esta etapa en la cantera espanyolista tuvo la oportunidad de moldear a jugadores que ahora están instalados en la élite. De todos ellos el preparador siempre destaca el talento natural que desprendía Marc Bartra (Betis) y ahora en Primera también juegan Gerard Moreno (Villarreal), el exherculano Álex Gallar (Huesca), Jordi Amat (Rayo Vallecano), Cristian Tello (Betis) o Mariano Díaz (Real Madrid).

«Es un partido muy especial, no lo puedo negar», reconocí ayer Planagumà en el Rico Pérez. «Entré en la cantera del Espanyol con 18 años y trabajé allí hasta los 29, después me fui al Villarreal y volví otra vez para entrenar de nuevo al filial. Empecé desde los benjamines y en el Espanyol ha crecido como persona y como entrenador, le debo mucho», explicó el técnico del Hércules, quien pronostica un partido complicado para el conjunto alicantino mañana en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. «El juego ofensivo del Espanyol B probablemente es el mejor de la categoría y la semana pasada ya demostraron de lo que son capaces en Lleida», señaló Planagumà en referencia al 2-3 que dejó al Hércules a sólo dos puntos del conjunto de la Terra Ferma, segundo en la tabla.



Gallego y Castro

En la primera vuelta, el equipo blanquiazul derrotó por 1-0 al filial del Espanyol en el Rico Pérez en un partido en el que el Hércules sufrió mucho en la segunda parte debido a que el cuadro dirigido por David Gallego y Carlos Castro se apoderó del balón y asedió la meta de Falcón. «En aquel encuentro marcamos a los dos minutos (Carlos Martínez) y tuvimos ocasiones para sentenciar antes del descanso, pero es cierto que después nos dominaron y al final ganamos porque supimos defender bien y ellos no estuvieron acertados», recuerda Planagumà, quien destaca la «gran hornada» de jugadores formada en Sant Adrià de Besós bajo la batuta del tándem que forman los exherculanos Gallego y Castro.

«Ya han debutado con el primer equipo Lluís López, Pedrosa y Campuzano, imagino que alguno de ellos irá convocado contra el Real Madrid por las bajas en defensa que tienen, pero tampoco me fijo mucho en eso porque nosotros también tenemos ausencias y al final los que entran nuevos lo hacen con muchas ganas porque llevan tiempo esperando su oportunidad», considera el técnico del Hércules. En este sentido, Planagumà no podrá contar mañana con el lesionado Álvaro Pérez, los sancionados Samuel Llorca y Pol Roigé, ni con Jaime Alvarado, que disputa el Sudamericano sub'20 con Colombia.

La ausencia de Samuel es la única que afecta al once y el equipo alicantino formará de inicio ante el Espanyol B con dos centrales zurdos (Pol Bueso y Pablo Íñiguez), algo a lo que su técnico resta importancia. «No me preocupa en absoluto, muchos equipos juegan con dos centrales derechos y no pasa nada. Sin ir más lejos, el Villarreal B jugó la promoción del año pasado con dos zurdos. Si que es cierto que este año apostamos por tener dos diestros y dos zurdos para combinarlos de tal manera que no se pierda la pierna hábil en la salida de balón, pero no es algo que me preocupe», insiste Planagumà, quien ya cuenta las horas para regresar a casa. «Vuelvo con mucha ilusión y además no de cualquier manera, sino con un gran equipo como el Hércules que está haciendo las cosas bien y las quiere hacer aún mejor», afirma el preparador barcelonés. La expedición herculana viaja este mediodía hacia la capital catalana.