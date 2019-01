«Hoy he sentido algo distinto: toda la afición ha estado de 10»

El entrenador del Hércules, Lluís Planagumà, destacó ayer dos momentos clave en la trascendental victoria de su equipo sobre el líder Villarreal B: el apoyo sin fisuras de la afición blanquiazul y el reencuentro con el gol del delantero Stephane Emaná, del que defendió su continuidad en el club tras especularse con una posible salida del camerunés durante el presente mercado invernal de fichajes.

«Hoy [por ayer] he sentido una cosa distinta: estoy admirado por la afición, que ha estado de diez», analizó Planagumà tras el partido. «Todo el mundo ha sido consciente de que nos enfrentábamos a un rival de mucha entidad y en los malos momentos que hemos tenido nos ha apoyado y ha empujado cuando tocaba porque las remontadas muchas veces se logran en los pequeños detalles. No había vivido esta sensación hasta hoy», recalcó.

En cuanto al papel de Emaná, el técnico catalán resaltó «la dificultad» de ser delantero del Hércules en una temporada en la que sólo ha marcado 18 goles en los 21 partidos disputados. «Es muy frustrante no marcar goles cuando siempre los has marcado», indicó el preparador. «Porque muchas veces el exceso de ganas y la sobreexcitación te hacen cometer más errores de la cuenta. Me alegro por Emaná, que nos ha dado mucho con su profundidad, sus rupturas y el inicio de la presión, que es muy difícil». Planagumà descartó implícitamente una hipotética salida del camerunés en este mercado y se mostró convencido de que le seguirá dando «muchas cosas al Hércules. «Ha devuelto con hechos la confianza en él y espero que continúe así», recalcó el entrenador blanquiazul.