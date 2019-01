«Tengo una fe ciega en Emaná»

La llegada de más refuerzos, muy complicada.

Algo muy suculento y a un precio imbatible debe ofrecer el mercado de invierno para que los dueños del Hércules vuelvan a rascarse el bolsillo. Con los fichajes del extremo Jesús Alfaro y el delantero Jona se dan por satisfechos tanto el entrenador Lluís Planagumà como el director deportivo Javier Portillo. Especialmente laboriosa ha sido la negociación con el punta malagueño, que estampó su firma el pasado jueves y tendrá sus primeros minutos mañana en el Rico Pérez en el trascendental duelo ante el líder Villarreal B.

Planagumà y Portillo echan mano del tópico para asegurar que el Hércules sigue pendiente del mercado y de lo que pueda ofrecer pero lo cierto es que no se prevén más movimientos, sobre todo después de que el director deportivo del Elche Jorge Cordero cerrara públicamente la puerta de salida del delantero Benja, gran objetivo de los blanquiazules en esta ventana invernal. Todo parece indicar que el punta catalán acabará el curso en el Martínez Valero y no buscará en Alicante su tercer ascenso consecutivo a Segunda tras los conseguidos con la Cultural Leonesa y el Elche. «Estamos pendientes de todos los movimientos, es mi obligación y un club como el Hércules no puede renunciar a nada, pero también estoy convencido de que con Alfaro y Jona hemos dado un salto de calidad importante en la parcela ofensiva y hay potencial suficiente para pelear por el ascenso», asegura Portillo.

De confirmarse que no hay más fichajes, el gran beneficiado será el delantero Stephane Emaná, que está en la rampa de salida por sus paupérrimos números. Ayer se marchó el también ariete Carlos Fernández y los registros del camerunés no son mucho mejores. Ha tenido más oportunidades (647 minutos en 12 partidos) pero anotó su único gol, ante el Villarreal B, hace cuatro meses y medio. Aún así, Portillo le echó un capote esta semana: «Ojalá se reencuentre pronto con el gol, nos dará mucho porque sus características son muy diferentes a las del resto de delanteros que tenemos. Yo llevaba dos años intentando ficharlo y tengo una fe ciega en él», señaló el director deportivo blanquiazul.

Planagumà ha alternado a Emaná y a Chechu Flores como parejas de baile de Carlos Martínez en la punta de ataque, pero el camerunés, presa de la ansiedad, sigue con la pólvora mojada. No se ha manifestado públicamente pero compañeros suyos de vestuario aseguran que ni se plantea marcharse de Alicante en este mercado invernal y que quiere ser protagonista en el tramo decisivo de la temporada. Ahora tiene más competencia tras la llegada de Jona Mejía, que debutará mañana como herculano ante el Villarreal B. El punta hispano-hondureño entrenó el miércoles por primera vez junto a sus nuevos compañeros y está en disposición de aportar de inmediato ya que se encontraba en dinámica de competición con el Lugo, donde no tuvo demasiadas oportunidades pero era uno más en la plantilla. «He pasado un año y medio jodido y ojalá toda el hambre que tengo pueda salir en el campo», señaló Jona en su presentación.

El choque ante el filial amarillo, líder del grupo III con nueve puntos más que el Hércules, también supondrá la puesta de largo de Jesús Alfaro. El extremo onubense lleva ya tres semanas a las órdenes de Planagumà pero no ha podido debutar hasta el momento ya que arrastraba una sanción de dos partidos por la expulsión en su último choque con el Murcia. Alfaro tiene más posibilidades de jugar de inicio mañana aunque Planagumà no dio pistas ayer sobre las novedades que introducirá en el once tras sufrir por primera vez dos derrotas consecutivas (Baleares y Ontinyent).



Caso Juanjo Nieto

Portillo no quiso polemizar tampoco sobre la situación de Juanjo Nieto, quien ha decidido no renovar con el Hércules y hará las maletas en verano. El lateral castellonense fue suplente la pasada semana pero tuvo que entrar al campo en el minuto 11 debido a la lesión de Álvaro Pérez y el gol llegó por su banda. «Lo único que le pido es compromiso y que esté al cien por cien con el Hércules de aquí al final, como lo ha estado hasta ahora. Es de los mejores laterales de Segunda B y tiene una oferta nuestra para renovar desde agosto encima de la mesa, hemos hecho todo lo posible para que se quede con nosotros y ojalá cambie de opinión y la acepte», explicó el director deportivo del Hércules.

Nieto es un jugador capital en este equipo por segunda temporada consecutiva debido a que no tiene un relevo natural en la plantilla al margen del canterano Víctor Olmedo. El castellonense ya aseguró a este diario que su objetivo es ascender con el Hércules para seguir de blanquiazul la temporada que viene en Segunda.