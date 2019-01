Jona: "He comido mucho barro para llegar hasta aquí"

Jonathan Mejía 'Jona', nuevo delantero del Hércules, afirmó este miércoles, durante su presentación, que ha llegado al club alicantino justo en el momento más oportuno de su carrera. "Vengo de un año y medio bastante jodido y esa hambre puede salir ahora", dijo el delantero, segundo fichaje del club en el mercado de invierno, quien ha firmado por el club alicantino por lo que resta de temporada y dos más.

Jona, que jugó la primera parte de la temporada cedido en el Lugo por el Córdoba, club del que acaba de desvincularse, explicó que en su decisión de aceptar la oferta del Hércules han influido motivos personales, ya que desveló que su padre y su padrino están afincados desde hace años en Alicante. "No era una operación fácil, pero se ha podido dar y estamos felices. Todo va a ir por el buen camino", comentó el ariete, quien se puso a disposición del entrenador, Lluís Planagumà, para debutar el próximo sábado ante el filial del Villarreal.

El jugador asumió que se le van a pedir "goles" y prometió trabajo para que puedan llegar los tantos. "Por lo que he visto, el Hércules es un equipo que tiene oportunidades en los partidos y lo que tenemos que hacer es intentar aprovecharlas", explicó. Jona aseguró que en Lugo no pudo triunfar porque el fútbol "son estados de ánimo y confianza y si no tienes eso es difícil que salga todo". "Vengo con ganas de trabajar, he comido mucho barro para llegar donde he llegado", apostilló.

El delantero recordó que impidió el ascenso del Hércules con un gol en una polémica eliminatoria cuando jugaba en el Cádiz, si bien dijo que ahora le toca defender el escudo del equipo alicantino, con el que ya se siente identificado.

El hispano-hondureño asumió la responsabilidad de ser el referente ofensivo del Hércules, necesitado de un líder goleador desde hace años. "Sé dónde vengo y lo que hay, pero la presión hay que saber llevarla porque si te presionas demasiado puede ser malo", dijo la nueva referencia ofensiva blanquiazul.

Javier Portillo, director deportivo del Hércules, calificó como "jornada especial" la presentación del delantero, ya que señaló que ha podido llegar al club "tras una operación larga y dura y tras mucho trabajo". "Ha tenido muchas ofertas y siempre ha estado predispuesto a venir con nosotros. Quiere ayudarnos a subir por encima del tema económico", comentó el madrileño, quien definió a Jona como "un goleador nato, de área y de los mejores que he visto en el juego de espaldas".