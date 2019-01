Planagumà da un tirón de orejas a la plantilla

Lluís Planagumà lleva toda la semana más encima que nunca de los jugadores del Hércules por el tropiezo y las malas sensaciones ofrecidas ante el Atlético Baleares (2-0) y ayer dio un tirón de orejas público al vestuario, aunque no personalizó en ningún futbolista. «Debemos mirarnos todos a la cara y recuperar la humildad y la exigencia que nos llevaron al liderato en la primera vuelta», reclamó el entrenador del Hércules en la previa del choque de El Clariano ante el Ontinyent (mañana a las 17.00).

Planagumà, vehemente como siempre en su discurso, insistió en que el vestuario debe recuperar el nivel mostrado hace meses ya que la derrota de Son Malferit dejó al Hércules fuera de la zona de promoción (aunque empatado a puntos con el Cornellà) por primera vez en la temporada. «Debemos recuperar nuestra esencia lo más pronto posible, resisar hábitos en los entrenamientos, aumentar la exigencia e ir a Ontinyent a ganar, a meter la quinta marcha de la que hablábamos antes de ir a Mallorca», recalcó el preparador blanquiazul, quien no quiere ni oír hablar del desplome sufrido por el Hércules temporadas atrás en el mismo mes de enero. «Desde que estoy aquí me he empeñado en hacer cosas distintas para desterrar viejos fantasmas o ideas ya preconcebidas. Entre todos hay que aprender de lo que sucedió años atrás y no caer en los mismos errores, sería imperdonable recorrer el camino recorrido ya y que no lleva a buen puerto. Nuestros rivales se están frotando las manos esperando a ver si nos pasa lo de siempre y nos matamos nosotros solos», explicó Planagumà.

El técnico del Hércules reconoció que su equipo decepcionó en Son Malferit pero no percibió falta de intensidad o relajación en sus futbolistas. «Hicimos más faltas que el rival, nos sacaron cuatro amarillas, una en la primera jugada. No fuimos a Mallorca de vacaciones o porque nos apeteciera viajar el día de Reyes. Es cierto que el Baleares aprovechó las dos primeras llegadas que tuvo y luego nos costó. Pero tampoco veo que el equipo se haya caído a nivel físico como pareció el día de Cuenca, ya que después contra el Barça B hicimos un despliegue extraordinario y el rival acabó encerrado los últimos 15 minutos por cómo apretábamos», recordó Planagumà.

El preparador blanquiazul destacó la importancia y también la dificultad de la visita de mañana a El Clariano, un escenario donde el Lleida estuvo muy cerca de perder en la pasada jornada (0-0). «No me sorprende nada aunque el Ontinyent esté en descenso, en este grupo está todo igualadísimo, lo digo cada semana e insisto en que nosotros también somos de Segunda B y a nadie se le debe olvidar, los jugadores, los técnicos, debemos ser humildes, como en la primera vuelta. Para ganar en El Clariano debemos imponernos en los duelos, ser seguros atrás como hemos sido casi siempre y arriba tener pegada porque también hemos demostrado en fases de la competición que la tenemos», reafirmó Planagumà.

El técnico del Hércules restó importancia a las pruebas realizadas durante la semana en las que ensayaba con una defensa prácticamente nueva a excepción del lateral Juanjo Nieto y echó balones fuera asegurando que siempre mezcla a los jugadores y prueba diferentes alternativas antes de los partidos. Aunque no lo admitió públicamente, todo parece indicar que Nani regresará al lateral izquierdo y Pablo Íñiguez actuará como central zurdo. Repetirá Juanjo Nieto en el lateral derecho y ya parece más difícil que Planagumà siente también a Samuel para dar entrada a Álvaro Pérez. El entrenador del Hércules espera a un Ontinyent «motivado, agresivo, intenso y ordenado como todos los equipos de Vicente Parras».

Por último, el entrenador barcelonés defendió el «gran trabajo» que, en su opinión, realiza el delantero Stephane Emaná, pero reconoció que anímicamente no atraviesa por su mejor momento ya que su único gol llegó hace más de cuatro meses: «Claro que lo veo un poco ansioso, a nadie le gusta estar tanto tiempo sin marcar. Su partido en Mallorca fue de los más completos que ha hecho, nos dio profundidad, chocó, generó dos ocasiones de gol por su buena colocación y desmarque, pero le faltó la definición».