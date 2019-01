Portillo: «No vamos a fichar por fichar, pero miramos el mercado»

El director deportivo del Hércules, Javier Portillo, reconoció ayer que el club continúa expectante al mercado de fichajes, aunque admitió que no hará ninguna locura. «No vamos a fichar por fichar, otros años hicimos movimientos inesperados y no salieron bien», explicó durante la rueda de prensa de presentación del extremo Jesús Alfaro. Por otra parte, Portillo aclaró que «por el momento no hay ninguna novedad» respecto a la deseada incorporación del delantero centro. Además, expresó que el equipo tiene «un fondo de armario grande» y que no ficharán a ningún jugador que no vaya a portar a la plantilla «un plus de calidad extra».