"¿Otro 9? Donde el Hércules debe mejorar es en los despachos"

Motivación no le falta a David Torres para enfrentarse el domingo (17.00 horas) al Hércules en El Clariano. El punta de Petrer se medirá con los que hasta hace pocos meses eran sus excompañeros y, aunque públicamente no lo reconoce, tiene varias cuentas pendientes, sobre todo con los que mandan en el Rico Pérez. Torres, ahora en el Ontinyent, desvela que aún guarda amistad con Juli, Chechu, Falcón, Juanjo Nieto o Pol Bueso, entre otros, pero aún le duele su marcha del Hércules el pasado verano y afirma que el trato recibido no fue bueno.

«Tenía muchas ganas de quedarme porque con la llegada del nuevo entrenador (Planagumà) se estaban haciendo mejor las cosas, había ilusión y sinceramente no me veía fuera del equipo. Me dolió que me lo dijeran tan tarde y de malas maneras», señala el delantero de Petrer, que vistió cuatro meses de blanquiazul, desde enero hasta mayo.

Torres llegó procedente del Alcoyano para paliar la endémica falta de gol del Hércules, pero no lo consiguió ya que acabó el curso con una diana, de penalti. La mala dinámica del equipo lastró también su rendimiento y ahora, desde la distancia, lanza un capote a sus excompañeros, en el punto de mira porque están por primera vez fuera de los puestos de promoción. «En Alicante se tiene poca paciencia con los fichajes, con las primeras derrotas todo el mundo se pone nervioso, te pitan desde la grada, la prensa critica mucho, no es fácil, explica el delantero del Ontinyent, quien, sin nombrarlo, apunta al director deportivo Javier Portillo. «No me sorprende que el Hércules vaya a fichar ahora a otro '9' y se vaya a ir Carlos Fernández, me pongo en su piel y es una pena porque apenas ha podido demostrar nada en esta primera vuelta. Allí (en el Hércules) donde tienen que trabajar mejor es en los despachos, deben hacer las cosas de otra manera para que luego lleguen los resultados, nada es casualidad».

Torres, de 32 años, ya marcó al Hércules con el Ontinyent en el Rico Pérez en la primera jornada de esta temporada, pero los blanquiazules finalmente se impusieron por 2-1 gracias a un gol de Juli en el descuento. El próximo domingo en El Clariano, el choque será de alto voltaje ya que ambos equipos necesitan los puntos con urgencia, unos para abandonar los puestos de descenso y los otros para regresar a la zona de promoción. «Tengo muchas ganas de marcar y de que ganemos pero no porque sea el Hércules, sino porque no merecemos estar donde estamos. Contra el Lleida (0-0) fuimos superiores, yo fallé un penalti y ese punto debemos hacerlo bueno contra el Hércules. Además, nunca falta motivación contra los mejores equipos de la categoría», señala.

El delantero del Ontinyent, que ha marcado tres goles esta campaña, está «convencido» de que el conjunto de Planagumà remontará el vuelo y acabará la temporada disputando la promoción: «Es un grandísimo equipo, a mí es el que más me gusta después de los filiales, pero no me extraña tampoco que haya caído a la quinta plaza porque el grupo III es complicadísimo, parece un tópico pero es así, hay campos difíciles en los que puedes perder perfectamente como le pasó al Hércules ante el Baleares».

El Ontinyent ha mejorado sensiblemente sus prestaciones desde el regreso del técnico Vicente Parras y el Hércules de Visnjic dilapidó el año pasado en El Clariano las posibilidades que aún tenía de disputar la promoción: «En nuestro campo nos hacemos fuertes y no es fácil para los rivales adaptarse. Desde la llegada de Vicente (Parras) lo tenemos todo más claro y es más difícil hacernos daño», advierte Torres.