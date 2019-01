El Hércules ya negocia con À Punt

No será fácil pero el Hércules espera cerrar un acuerdo con À Punt en las próximas semanas para que de esta forma la cadena autonómica pueda ofrecer los partidos que el conjunto blanquiazul disputa en el Rico Pérez. Los primeros acercamientos a principios de temporada resultaron totalmente fallidos. Los dirigentes herculanos no estaban dispuestos a aceptar una cantidad cercana a los 30.000 euros por retransmitir los encuentros de casa, algo que sí aceptaron equipos como el Alcoyano, Castellón y Ontinyent. El Hércules no está dispuesto aceptar esa cifra, ya que tiene claro que saldría claramente desfavorecido al ser uno de los equipos de la categoría que más taquilla hacen. Hay equipos con mayor número de abonados, pero en el caso del conjunto blanquiazul buena parte de los ingresos viene a través de las taquillas, especialmente si el equipo genera ilusión y se encuentra en buena dinámica. El último encuentro del año ante el Barcelona B fue el que más dinero recaudó de toda la temporada. Fue un choque importante de cara a la clasificación ante un rival que siempre atrae a buen número de aficionados.

Las negociaciones entre ambas entidades ha vuelto a abrirse aunque siendo conscientes de que las cantidades se verán reducidos al haberse disputado ya un tramo considerable de temporada. Además, la buena campaña que está realizando el conjunto de Planagumà y su previsible clasificación para disputar al menos el play off de ascenso hace que ambas partes estén interesadas en llegar a un acuerdo.

De momento, tal y como sucece en el partido de hoy en Mallorca ante el Atlético Baleares y depués en Ontinyent, À Punt sólo puede hacer los encuentros a domicilio con los clubes (valencianos) que tenga acuerdo y los de la FORTA, federación de televisiones autonómicas, ya que para ello no necesita alcanzar ningún acuerdo con el Hércules porque los derechos corresponden al equipo local. En su día las negociones se rompieron de forma clara porque ambas posturas estaban muy dispares. Jordi Carrascosa, subdirector de Deportes del ente público, reflejó su predisposición a cerrar un acuerdo con el club alicantino: «Aunque este año va a ser difícil porque piden un precio fuera de mercado y ellos lo saben».

El Hércules dijo no también a la plataforma de retransmisión en streaming «footers», que pagaba menos de 30.000 al año y se descartó rápidamente.



Precedente en Canal 9

El último partido que la cadena de televisión autonómica valenciana dio del Hércules fue en la temporada 11/12, concretamente un Huesca-Hércules disputado el 3 de junio de 2012. Entonces, aquel partido fue emitido por el canal Nou 2 y el conjunto blanquiazul certificó su clasificación para disputar un «play-off» de ascenso a Primera del que quedaría apeado a las primeras de cambio contra el Alcorcón. Tras ello, casi siete años sin un partido del Hércules. Hoy volverá a verse de nuevo un partido del Hércules por À Punt.