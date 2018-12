Una final para despedir el año

Planagumà ve el partido como un «ensayo general» de la promoción y concentra por primera vez a la plantilla.

El Hércules despide hoy 2018 en el Rico Pérez (20.00) con uno de los partidos más atractivos que puede deparar el calendario en este pozo de la Segunda B. La visita del Barcelona B siempre es una bocanada de aire fresco por la posibilidad de ver en directo a las estrellas del futuro. Algunas incluso del presente. Por ejemplo, Riqui Puig, que ya ha seducido a Ernesto Valverde y debutó con el primer equipo en la Copa del Rey, al igual que el mediocentro Oriol Buquets. El físico endeble (apenas pesa 53 kilos) de Puig encierra a un mediapunta de talento descomunal al que todos comparan con Andrés Iniesta. Él es el referente de esta hornada «culé» que la pasada temporada conquistó la Youth League ante el Chelsea y apunta directamente a la élite.

Este Barcelona B es insultantemente joven (media de 19 años) y tiene el ADN de La Masía a flor de piel. «Es un equipo que ha vuelto a su esencia de filial», explicaba el entrenador del Hércules Lluís Planagumà al ser cuestionado por el rival. Con un 4-3-3 inamovible en la pizarra, el filial probablemente se adueñará del balón y por eso el organizador del Hércules Diego Benito pidió esta semana «paciencia» a los aficionados.

El vestuario blanquiazul y su entrenador Planagumà afrontan el choque de hoy como «un ensayo general de la promoción», según palabras textuales del técnico barcelonés, hoy especialmente motivado además por su pasado espanyolista. Los futbolistas se juegan tener un día más de vacaciones si ganan y la victoria podría valer incluso el liderato debido a los enfrentamientos entre rivales directos. Planagumà quiere a su plantilla más enchufada que nunca antes de irse de vacaciones y por ese motivo la concentrará por primera vez en la temporada. Los jugadores realizarán esta mañana una sesión de estiramientos y activación en el Rico Pérez y después almorzarán y descansarán en el hotel Port Alicante (antiguo Holiday Inn) de la Playa de San Juan. El entrenador tampoco dio ayer la lista de convocados para tener a todos en tensión y minutos antes del partido hará públicos los dos descartes. Toda la plantilla está disponible a excepción del mediocentro colombiano Jaime Alvarado, concentrado con su selección para disputar, en Chile, el Sudamericano sub'20.

Emaná pide paso



Como es habitual, Planagumà no ha dado pistas a lo largo de la semana sobre las novedades que podría introducir en el once, pero una de ellas podría ser la del delantero Stephane Emaná. Si el Hércules quiere mostrarse hoy más agresivo en la presión para que el Barça B no se sienta cómodo en un campo grande con espacios, la presencia del camerunés junto a Carlos Martínez es innegociable debido a su poderío físico. Emaná no marca desde hace cuatro meses y una buena actuación hoy al menos le permitiría irse de vacaciones con buenas sensaciones tras una primera vuelta para olvidar debido a las lesiones musculares.

El técnico blanquiazul deberá elegir entre los veteranos Juli o Chechu Flores para ocupar la banda izquierda en un partido exigente en el apartado en el que los pupilos de Planagumà correrán mucho detrás del balón si se cumple el guión previsto.

El Barcelona B que entrena García Pimienta llega al Rico Pérez en el mejor momento de la temporada ya que la semana pasada se impuso (2-1) al líder Lleida y un triunfo hoy en Alicante les dejaría a solo un punto de la cuarta plaza. Riqui Puig es la bandera del filial, pero en esta plantilla también destaca el talento de los puntas Mújica y Carles Pérez, la zurda del centrocampista Collado y las dotes de mando del mediocentro Oriol Busquets.

El técnico «culé» no podrá contar con Chumi y Miranda, fuera de la convocatoria al quedarse con el primer equipo en Barcelona para preparar el choque de esta tarde (18.30 horas) frente al Celta.