Riqui Puig y su quinta del 99 quieren asaltar el Rico Pérez

Debutó con el primer equipo en la Copa, mide 1,67 metros, pesa 54 kilos y las comparaciones con Iniesta son inevitables.

El Hércules despedirá 2018 en el Rico Pérez (sábado a las 20.00) con uno de los partidos más atractivos de la temporada: la visita del Barcelona B, el máximo exponente de una de las mejores canteras del planeta. Y la generación que ahora lidera Riqui Puig también llama a las puertas de la élite pese a su casi insultante juventud. Con una media de edad de 19 años, el bloque de jugadores que la pasada temporada conquistó la Youth League se bate ahora el cobre en el barro de la Segunda B. Y tras un inicio dubitativo ya parece haberle tomado el pulso a la competición, está a cuatro puntos de la zona de promoción y la pasada jornada derrotó al líder Lleida.

El Barcelona B que entrena el exjugador García Pimienta tiene a Riqui Puig como referente. El mediapunta de Matadepera es un «8» que juega entre líneas y con una endeblez física que provoca que las comparaciones con Andrés Iniesta sean inevitables. Mide 1.67 metros, pesa 54 kilos y juega como los ángeles.

Riqui Puig fue la sensación de la gira de verano realizada por el primer equipo del Barcelona en Estados Unidos y Ernesto Valverde quedó prendado de él. Hace dos semanas le premió con media hora en el partido ante la Cultural Leonesa y su nombre dio la vuelta al mundo. Sus padres intentan que mantenga los pies en el suelo ya que aún no ha cumplido los 20 años y en principio acabará la temporada en el filial, a diferencia de su compañero Carles Aleñà, que ha pasado a formar parte del primer equipo a todos los efectos. El Barça ha recibido multitud de peticiones de cesión por Puig pero el club culé las ha desestimado porque no quiere que abandone su entorno, ya que consideran que todavía está en formación. No sólo él, sino el resto de compañeros, que nacieron en 1999. «Son muy jóvenes, casi niños, pero buenísimos, muy dinámicos y rápidos», destacaban ayer desde el cuerpo técnico del Hércules.

Al margen de Riqui Puig, en este filial azulgrana destaca el desequilibrante Carles Pérez, el goleador Mújica (5) y el polivalente central Chumi. También tiene mucho protagonismo el extremo Ballou Jean-Yves Tabla, costamarfileño con pasaporte canadiense. Aunque la mayoría de jugadores utilizados son españoles, en la plantilla de García Pimienta también hay un abanico de nacionalidades: Lazar Carevic (Montenegro), Moussa Wagué (Senegal), Ronald Araújo (Uruguay), Delgado Saveiro (Italia), Michael McGuane (Inglaterra), Konrad de la Fuente (Estados Unidos) y Alejandro Marqués (Venezuela).



Tocar y tocar

Como no podía ser de otra manera, el Barcelona B tiene inculcado a fuego el buen trato de balón, quiere ser siempre protagonista a través de la posesión y este perfil de filiales (Espanyol y Villarreal también) se le ha dado especialmente mal al Hércules en el Rico Pérez, ya que disponen de espacios y de un buen césped en el que lucirse, algo que rara vez sucede en el resto de campos del grupo III. El conjunto blanquiazul logró derrotar al Espanyol B por 1-0 en un encuentro en el que los pupilos de Planagumà sufrieron mucho y acabaron extenuados después de correr durante toda la segunda parte detrás del balón. También lo pasó mal el Hércules en el último partido en el Rico Pérez frente al filial del Girona, que se apoderó del balón y provocó los primeros pitos de la temporada.

El conjunto de Planagumà tratará de contrarrestar el talento azulgrana con una presión agresiva y buscará hacer daño al contragolpe, lo que mejor ha hecho en esta primera vuelta. El Hércules afronta el partido con ánimo de revancha tras dejarse dos puntos en Cuenca (1-1) de manera muy dolorosa, ya que dejó escapar el 0-1 ante un recién ascendido que se quedó con diez en el minuto 43. «La hemos liado», resumió el alcoyano Juli nada más acabar el partido.

Los jugadores quieren marcharse de vacaciones con un resultado positivo en la mochila y el duelo es también importante a nivel clasificatorio porque el Barça B llama a las puertas de la zona de promoción y tiene sólo cuatro puntos menos que el Hércules.

Planagumà dispone de toda la plantilla para preparar el choque del sábado a excepción del colombiano Jaime Alvarado, concentrado con su selección para disputar el Sudamericano sub'20 en Chile. Los jugadores descansaron ayer y hoy trabajarán ya con la mente puesta en el filial azulgrana. Es probable que el técnico herculano realice cambios por la escasa producción ofensiva de la pasada jornada. Stephane Emaná podría regresar al once y si esto sucede saldrían de él Juli o Chechu Flores.