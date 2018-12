Pelea de «gallos» por los goleadores Benja y Dioni

Ambos apenas cuentan para sus equipos y no han marcado.

El gol se paga siempre caro en cualquier categoría y aún más en el mercado de enero, cuando los equipos quieren revertir su situación a la desesperada o bien dar un salto de calidad que les acerque más a sus objetivos. El Hércules ocupa la segunda plaza pero solo ha sido capaz de marcar 15 goles en 16 partidos, por lo que el entrenador Lluis Planagumà y el director deportivo Javier Portillo coinciden en la necesidad de firmar a un depredador del área.

El abanico de opciones es especialmente reducido en Segunda B ya que muy pocos goleadores quieren bajar al «pozo», pero ahora en el mercado aparecen dos opciones muy claras: Benja y Dioni. Y ambos le resultan familiares a los aficionados del Hércules. También está en la agenda de casi todos los «gallos» el veterano Miguel Linares, que quedará libre si, como todo parece indicar, el Reus desaparece. Pero el punta tiene ofertas de Segunda del Zaragoza y del Rayo Majadahonda.

Benja y Dioni son sinónimo de gol en Segunda B. De hecho, no hay delanteros que hayan marcado más diferencias en esta categoría que ambos, incluso con diferentes equipos. Y ahora viven horas bajas en categorías superiores, sin minutos en el Elche y en el Lech Poznan polaco. El Hércules está atento a ambos, pero también media Segunda B, con rivales como el Racing de Santander. El club cántabro es uno de los que más fuerte está pujando por Benja, a quien el Elche busca una salida para quitarse de encima una ficha alta y así poder contratar otro ariete. La entidad franjiverde tiene seriamente comprometido el límite salarial y si no se desprende de Benja no tendrá margen de maniobra. El punta barcelonés aún no ha marcado esta temporada, falló un penalti el pasado domingo y solo ha sido titular en 4 de los 15 partidos.

Por Benja, de 31 años, ya se interesó Portillo el pasado verano tras la extraordinaria temporada realizada con la Cultural Leonesa, con la que ascendió tras anotar 24 goles, el mejor registro de su carrera. Pero el Elche fue el que más fuerte apostó aprovechando la ayuda del descenso que le daba la LFP. Como franjiverde el punta catalán anotó 12 goles en Liga y dos en la promoción de ascenso, también culminada con éxito.

Benja se formó en las categorías inferiores del Barcelona y coincidió con Pol Roigé en el Sabadell y con Diego Benito y Adrián Jiménez en el Elche. De hecho, guarda una amistad con los dos últimos.



Pasado herculano

Dioni Villalba, de 28 años, presenta unos registros goleadores en Segunda B a los que ningún otro delantero se acerca y especialmente brillantes fueron las dos últimas campañas con el Fuenlabrada, en las que anotó 47 dianas. Antes marcó, también en la categoría de bronce, 13 con el Racing de Santander, 21 con el Leganés y 13 con el Deportivo B.

Dioni pasó por el Hércules, en Segunda, en una breve etapa en la campaña 13/14, pero se marchó en enero al Cádiz tras haber marcado solo un gol a las órdenes de Quique Hernández. En Alicante apenas se pudo ver al punta malagueño en un año especialmente convulso que culminó con el descenso a Segunda B.

El delantero malagueño aceptó el pasado verano la suculenta propuesta del Lech Poznan de la Primera División polaca, pero apenas ha tenido oportunidades y acaba contrato en junio ya que para renovar otro año más debe cumplir unos requisitos ya prácticamente inalcanzables.

El Hércules de Lluís Planagumà tiene completas las 16 fichas de jugadores mayores de 23 años, por lo que debe negociar bajas para poder fichar. En principio el club quiere reforzarse con un delantero y un extremo desequilibrante por banda, pero todo depende de lo que ofrezca el mercado. Ahora Portillo debe convencer a Enrique Ortiz y a su socio Juan Carlos Ramírez de que se rasquen el bolsillo y apuesten decididamente por el ascenso en una temporada que tiene muy buena pinta ya que el conjunto blanquiazul es segundo y tiene el liderato a solo tres puntos.

Planagumà y Portillo defienden públicamente la valía de todos los jugadores, pero todo parece indicar que los que más papeletas tienen para hacer las maletas si llegan caras nuevas son el delantero Carlos Fernández y el extremo José Fran.