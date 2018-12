Brindis navideño del Hércules con Ortiz pero sin Ramírez

El Hércules CF ha celebrado este miércoles su tradicional comida navideña con dirigentes, técnicos, jugadores y empleados del equipo en la que se ha deseado unas felices fiestas a todos los seguidores del club y se ha brindado por el deseado regreso al fútbol profesional. La celebración ha contado con la presencia de Enrique Ortiz, uno de los máximos accionistas individuales de la entidad, y de Carlos Parodi, director general; así como con varios consejeros, entre los que no se encontraba Juan Carlos Ramírez, otro de los máximos propietarios, por motivos profesionales.

El acto, celebrado en un restaurante de Alicante, también ha contado con presencia de los dirigentes de los veteranos del club, de representantes de firmas y empresas colaboradoras con la entidad y de medios de comunicación de la ciudad. Dirigentes, técnicos y los capitanes del equipo, Pol Bueso, Samuel Llorca y Chechu Flores e Ismael Falcón, han deseado unas felices fiestas a todos los aficionados y confiado en alcanzar en 2019 el ansiado ascenso a Segunda tras cinco temporadas consecutivas en Segunda B.

Tras el brindis, y antes de la comida, Chechu Flores deseó que el Hércules pueda cerrar el año con dos victorias para encarar la segunda vuelta con la máxima motivación. "Son fechas señaladas y queremos irnos lo más arriba posible. Estamos en una situación privilegiada e intentaremos ganar en Cuenca para ver cómo se pone la clasificación", comentó el jugador, quien no quiso entrar a valorar la necesidad de reforzar la plantilla. "Yo me dedico a jugar y lo único que me compete es que el vestuario siga trabajando con la misma unidad y las mismas ganas de competir cada día", concluyó.