Carlos Martínez arregla un mal día en la oficina

Al Hércules le ha costado un mundo superar al colista Peralada (1-0) y sólo una acción aislada del goleador Carlos Martínez en el minuto 68 ha desatascado un partido con muy mala pinta. El filial del Girona se adueñó del balón durante muchos minutos, ocupó mejor el campo al defender con cinco jugadores y e incluso dio un par de sustos delante de Falcón. El equipo de Planagumà incluso recibió pitos por su nula producción ofensiva y por dejar jugar demasiado a un rival con buen manejo de balón, pero también muy bisoño y al que se veían las costuras cada vez que debía defender.

Al Hércules le faltó sobre todo desequilibrio por las bandas ya que Chechu y Pol Roigé apenas generaron peligro y la entrada de Nani en el once tampoco aportó la chispa esperada por la izquierda. Carlos Martínez, en el 27', lo tuvo todo a favor para marcar el 1-0, pero se adornó en la definición con el portero ya sentado y finalmente un central sacó el balón sobre la línea. Pese a que el bloque pedía cambios a gritos, Planagumà no movió el banquillo hasta el minuto 62, lo que provocó aún más pitos. El choque lo resolvió una genialidad de Carlos Martínez en el 68' al quitarse de encima hasta a tres rivales para definir con un disparo raso. Con el marcador a favor no mejoró el panorama y el Hércules acabó pidiendo la hora ante el colista y perdiendo tiempo en los córners a favor.