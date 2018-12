Hércules: un colista y una polémica

El Hércules endurece su postura contra el estamento arbitral. La semana fue un constante goteo de declaraciones de los integrantes de la primera plantilla solicitando más protección para el grupo y menos permisividad para los rivales. Pese a haber alzado la voz en semanas anteriores, el discurso tomó mayor calibre tras la visita a Sabadell del pasado domingo, en la que Íñiguez tuvo que abandonar la Nova Creu Alta en ambulancia. Ayer el Hércules colgó un vídeo en sus redes sociales recopilando varias de las faltas sufridas en Alcoy y Sabadell con los lemas «Quieren frenarnos», «Buscan pararnos como sea» y «Sólo nos hacen más fuertes».

Con todo ese caldo de cultivo, y con la incógnita de si esa protesta beneficiará o perjudicará al Hércules, deberá arbitrar el murciano Moreno Muñoz esta tarde (18.00) en la visita del colista Peralada al Rico Pérez. En el encuentro, el penúltimo en casa de este 2018, el Hércules debe recuperar un camino firme que se ha ido desvaneciendo en unas últimas cinco jornadas en las que sólo ha conseguido cinco puntos.

Pase lo que pase esta tarde, el Hércules seguirá estando entre los cuatro primeros clasificados, pero podría distanciarse a seis puntos del Lleida en el peor de los casos. La recuperación del equipo pasa irremediablemente por mejorar las cifras goleadoras porque el conjunto de Planagumà apenas acumula 14 tantos en 15 jornadas. Los mismos, por cierto, del colista Peralada, equipo -eso sí- que lleva el doble de goles recibidos que los alicantinos (9 en contra de Falcón y 18 para Vito y Suárez, arqueros del equipo gerundense).

Salinas entra en escena

Descartada la revolución en el «once», sí que podría haber varios cambios respecto al equipo que saltó al campo el pasado domingo en Sabadell. El lateral izquierdo alicantino Nani podría recuperar el «3», después de un mes sin vestirse entre molestias y decisión técnica. Además, el extremo canterano Álvaro Salinas volverá a tener una oportunidad, presumiblemente en la segunda parte, tras la baja de José Fran.

Mientras, Juli y Chechu se disputan un puesto en el once. La falta de finura en la segunda línea preocupa al cuerpo técnico del Hércules y la no inclusión de José Fran en la lista evidencia el toque de atención del club al santapolero, que llegó a Alicante en el pasado mercado de inverno y que podría repetir el camino a la inversa tras no haber convencido en sus actuaciones.

Por otra parte, el Hércules B de Antonio Moreno juega esta mañana (11.30) en Redován con el objetivo de consolidarse en una segunda plaza que comparte actualmente con el Almoradí y el CFI Alicante.