El Hércules no se calla y vuelve a alzar la voz sobre la indefensión que sufren sus futbolistas en esta primera vuelta. Ayer Planagumà, en la previa del choque de mañana ante el Peralada (18.00) recordó que el último susto de Sabadell no está olvidado. El técnico catalán ya se refirió a esa mal llamada intensidad tras el pitido final de la Nova Creu Alta, con Pablo Íñiguez todavía en la ambulancia. «Nos están agrediendo, se está confundiendo la intensidad con superar los límites del reglamento», apuntó ayer el técnico del Hércules.

«El concepto de intensidad es subjetivo, yo no puedo estar en la parada de un autobús y, por querer entrar primero, empujar a tres personas. Aquí igual, si en el minuto 1 recibimos una patada a la altura de la rodilla y además desplazan el balón, es falta y amonestación», esgrimió. Planagumà continuó haciendo hincapié en esta protesta ante el estamento arbitral y las circunstancias: «Nos quejamos de que los rivales se están extralimitando, hay muchos equipos que tienen cuentas pendientes con el Hércules y si se motivaran así todas las semanas serían todos campeones». Aun así, comunicó que el equipo no se achanta: «Que no piensen que estas cositas nos van a frenar».

Tampoco rehuyó el mea culpa: «Somos autocríticos; si jugamos mal lo reconocemos y si ganamos o perdemos también, somos el Hércules, no somos peores que nadie, pero tampoco mejores y por eso seguimos siendo humildes». Planagumà reconoció que la plantilla del Hércules afronta con ganas la visita de mañana (18 horas) del colista Peralada. «Estamos motivados y comprometidos para estar de nuevo con nuestra gente». Esa implicación la quiso evidenciar Planagumà al recordar que los jugadores, que llegaron a las 3 de la madrugada de Sabadell, estaban a las 9.15 del lunes en el estadio: «Cuarenta y cinco minutos antes de lo previsto, y encima luego estuvieron de 17 a 21 en la plaza del Ayuntamiento grabando el villancico, haciéndose fotos con la afición y sin poner una mala cara. Eso es de tener un compromiso brutal».

Asimismo, Planagumà reconoció que haber logrado 5 de los últimos 15 puntos no lo esperaban, pero que tampoco «es merecido». Sin embargo, no achacó esa «dinámica irregular» a la indefensión arbitral. «Ante el Alcoyano perdimos por un gol de córner y el Sabadell hizo méritos en la segunda parte para ganar, así que no hay ninguna excusa», deslizó.



Primera vuelta accidentada

Tampoco quiso justificar las derrotas al hecho de haber tenido que realizar cambios de hombres en la alineación: «Cuando hicimos el inicio de Liga ganando las cuatro primeras jornadas también los hubo». Preguntado si la visita del Peralada podría parecerse a la del Teruel (cuando se consumó el primer traspié del curso), Planagumà expresó que firmaría «hacer un partido así, con 12 tiros a puerta». Además, emplazó a la afición a alentar al equipo el domingo y superar así esa indefensión que sufre la plantilla. «Nos están agrediendo, y necesitamos ese punto de intensidad que nos da la afición».