Asalto al liderato en Sabadell

El Hércules de Lluís Planagumà quiere enfundarse hoy (17.00 horas) de nuevo el traje de visitante implacable para aumentar las distancias con sus perseguidores y reconquistar el liderato en solitario. Los blanquiazules volverán a lo más alto si se imponen en la Nova Creu Alta frente al Sabadell y si el Lleida no gana en su visita al Peralada.

El partido de esta tarde (que será televisado por la web footers.com previo pago de 2,99 euros) es una prueba de altura debido a la entidad del Sabadell, un rival directo por la zona de promoción que está dirigido por Toni Seligrat, especialista en equipos aguerridos y que le tiene tomada la matrícula al Hércules desde hace varios años.

El conjunto alicantino pretende recuperar hoy las señas de identidad que le mantuvieron invicto a domicilio hasta el traspié de Alcoy, donde el técnico Planagumà no fue fiel a sus principios, apostó por tres mediocentros y el experimento salió mal. Esta tarde en la Nova Creu Alta no se esperan ensayos y el preparador barcelonés dará continuidad al once que se impuso la pasada jornada con solvencia al Ejea (2-0), con Carlos Martínez y Emaná como pareja atacante. Las lesiones musculares del punta camerunés apenas han permitido ver la conexión entre ambos y Planagumà quiere aprovecharles al máximo, ya que deben ser especialmente peligrosos a domicilio por la visión de juego del catalán y la velocidad de su compañero a la contra.

El vestuario blanquiazul se ha conjurado para despedir 2018 en el liderato y un triunfo hoy en Sabadell pondría bastante de cara ese objetivo ya que después visita el Rico Pérez el modesto Peralada. Pero Planagumà ha advertido durante toda la semana que al Hércules le espera en la Nova Creu Alta una de las batallas futbolísticas más duras de la temporada debido al gen competitivo que siempre tienen los equipos de Seligrat, especialmente peligroso además a balón parado. El Sabadell comenzó la temporada con una dinámica pésima (cuatro derrotas en las seis primeras jornadas) pero después enderezó el rumbo y tiene a tiro de piedra la cuarta plaza que ahora ocupa el Atlético Baleares. En el cuadro arlequinado militan tres atacantes exherculanos que se marcharon por la puerta de atrás y hoy estarán especialmente motivados: Felipe Sanchón, Adri Cuevas y Manuel Gato.

Un autobús de aficionados

El Hércules estará acompañado hoy por medio centenar de aficionados que han completado un autobús. La salida del mismo está prevista para las 8.30 horas desde el Rico Pérez y regresará después del partido. El conjunto de Planagumà ha estado respaldado en todos los partidos a domicilio de este primer tercio de Liga, incluido el más lejano de Olot. Por último, el club estará representado en el palco por el director general Carlos Parodi, ya que Quique Hernández dimitió como presidente hace dos meses y no hay sustituto a la vista.