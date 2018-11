Un partido de otra categoría

Un Hércules-CD Castellón es algo más que un partido, de hecho lo será a pesar de la posición tan diferente que ocupan unos y otros en la clasificación. Sin duda alguna, son dos de los equipos con mayor potencial del grupo III de Segunda B y lideran del ránking de público congregado en sus estadios para ver los partidos de Liga.

Además, entre las dos entidades acumulan el 47,47% del total del público que ha presenciado los 110 partidos del grupo en estas once primeras jornadas de Liga. En total, en esos 110 encuentros ha habido una afluencia total de 212.736 espectadores, de los cuales entre alicantinos y castellonenses acumulan 101.000.

El CD Castellón es el equipo que más gente arrastra a su campo, a pesar de que en estas once primeras jornadas aún no ha ganado un partido. La entidad de la capital de la Plana acumula en su feudo 63.500 seguidores en los seis partidos que ha disputado, con una media de 10.583 aficionados. No está nada mal ya que el aforo del nuevo estadio de Castalia es de 15.000 butacas. Por su parte, el Hércules, colíder del grupo III de Segunda B, hasta la fecha ha conseguido reunir en el Rico Pérez a un total de 37.500 seguidores en los cinco encuentros como local, con una media de 7.500. El Rico Pérez tiene una capacidad para 29.500 seguidores aproximadamente, aunque la ciudad, con algo más de 330.000 habitantes, casi dobla a Castellón.

Los otros dos equipos del grupo III de Segunda B que acumulan cinco dígitos de aficionados en sus estadios son el Sabadell (12.617, en seis partidos) y el Atlético Baleares (10.200, también tras seis encuentros como local). En cambio, los que menos gente arrastran a sus terrenos de juego son el Ebro (2.000 en cinco partidos), Cornellà (3.500 también con cinco partidos) y el modesto Ejea (3.670, en seis encuentros).

Además, Hércules y Castellón (que se verán las caras este domingo a partir de las 18.00) también lideran el apartado de número de abonados del grupo III. El conjunto albinegro cuenta con unos 13.000 abonados, después de que este verano regresara al tercer escalón del fútbol español tras siete años en Tercera. El Hércules logró convencer este verano a 6.300 fieles gracias a una campaña con más guiños a la antigüedad y con un bonito regalo: tener gratis el importe de este año para el año que viene si hay ascenso.



Último precedente

El Hércules y el Castellón llevan casi nueve años sin verse las caras en competición oficial. La última vez fue en la 09/10, concretamente en enero de 2010 en el Rico Pérez. Entonces, casi como hoy pero en Segunda, los blanquiazules eran líderes y el conjunto orellut, colista. Ganó el Castellón por 1-2, pero el Hércules terminó el curso en Primera y los de la Plana, en Segunda B. En una caída libre que enderezaron hace unos meses.