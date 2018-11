Pol Bueso: "No seamos nosotros los que despertemos al Castellón"

El Hércules da máxima importancia a la visita del Castellón de este domingo (18.00) al Rico Pérez. El conjunto albinegro llegará a Alicante como colista del grupo III, algo a lo que el castellonense Pol Bueso, uno de los capitanes del Hércules, resta importancia: "Que nadie se fije en la clasificación porque es algo anecdótico, es un equipo hecho para ascender y tiene un presupuesto altísimo". En esta línea, Bueso, que lleva dos partidos consecutivos siendo titular, recordó que el Castellón sólo ha perdido en tres ocasiones de las 11 jornadas (una más que el Hércules), y que lo que les ha condicionado ha sido tanto empate. Aun así, advirtió: "Que no seamos nosotros los que les despertemos, dejemos lo de colista a un lado y trabajemos al 100%".

Bueso, nacido en la localidad castellonense de Moncofa en 1985, defendió al club orellut entre 2005 y 2011 y esta mañana no ha ocultado, en la rueda de prensa celebrada en el concesionario Prim de Honda de Alicante, que para él es un partido "especial". "Nunca me he enfrentado al Castellón y me hace mucha ilusión". Además, repasando sobre la falta de gol del equipo y preguntado por si podía ayudar la defensa este domingo en ello, bromeó: "Lo mejor es que yo no meta porque cuando las temporadas en las que ascendí nunca marqué gol y yo soy muy maniático".

El central zurdo reconoció que "nunca" había visto a un equipo defender como lo hace este Hércules de Planagumà. "En mi vida lo había visto, sobre todo el trabajo de la gente atacante, a veces llegan cansados a la hora de definir, pero el trabajo defensivo es impresionante. Así que nosotros también debemos ayudarles en la tarea del gol".

Sobre el estado del césped del Rico Pérez, resembrado hace dos semanas, Bueso admitió que el partido no llega en el mejor momento, pero que no queda otro remedio: "El césped llega justito, pero para los dos equipos, puede ser un hándicap pero no hay excusa".

Con el Rico Pérez entre algodones y el campo de atletismo ocupado por las escuelas infantiles, el Hércules se ha ejercitado este jueves sobre el césped artificial del Monte Tossal. La instalación, recién remodelada tras años en un estado muy deficiente, ha acogido el primer entrenamiento de la era Planagumà sobre superficie sintética, a pesar de que esta semana el equipo juega en casa, el domingo (18.00) en el Rico Pérez frente al colista Castellón.

El Tossal, donde ya entrenó el Hércules en la anterior etapa en Segunda B, es del agrado del cuerpo técnico por su inmejorable aspecto y su cercanía respecto al Rico Pérez. El pasado curso ya preparó varios partidos en las instalaciones del Club Atlético Montemar, de césped artificial.