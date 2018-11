Samuel está descartado ante el Castellón

El central del Hércules Samuel Llorca no llega a tiempo al choque del domingo (18.00) contra el Castellón en el Rico Pérez. El zaguero alicantino aún no ha podido entrenar con sus compañeros por el traumatismo cervical sufrido el pasado jueves, cuando cayó en muy mala posición tras un salto. Las pruebas a las que se sometió minutos después descartaron una lesión grave, pero Samuel continúa con dolor y molestias, por lo que está descartado ante el Castellón. De esta manera, el también alicantino Álvaro Pérez repetirá en el eje de la zaga junto a Pol Bueso, aunque este último está ahora exigido por Pablo Iñiguez, ya recuperado del cólico nefrítico sufrido hace 15 días.

También regresará a la convocatoria el delantero camerunés Stephane Emaná, aunque probablemente no al once ya que Chechu y Juli parecen fijos de inicio ante el Castellón. El cambio obligado llega por delante de los centrales por la sanción de Fran Miranda. Todo parece indicar que el crevillentino Paco Candela ocupará su lugar.