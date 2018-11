Hércules y Castellón retoman el duelo autonómico 8 años después

El Hércules CF y el Castellón retomarán el próximo domingo en el estadio José Rico Pérez de Alicante (18.00 horas) un duelo autonómico entre dos de los clubes históricos de la Comunidad Valenciana ocho años después de su último enfrentamiento. El último partido entre ambos conjuntos, que han coincidido en todas las categorías del fútbol español, se disputó en enero de 2010, en una temporada que finalizó con el ascenso a Primera del Hércules y el descenso a Segunda B del Castellón.

Curiosamente, en aquel precedente, también disputado en Alicante, el Hércules era líder y el Castellón colista, pero el conjunto de La Plana dio la sorpresa y logró vencer (1-2). En esta ocasión, el conjunto alicantino afrontará el duelo como colíder y el Castellón como último clasificado. Tras aquella temporada 2009-10, el Castellón se desplomó a Tercera División, mientras el Hércules, tras un breve paso por Primera y Segunda, recaló en Segunda B, donde ahora vuelven a encontrarse ocho años después tras una buena colección de sinsabores.

Hércules y Castellón mantienen una larga trayectoria de enfrentamientos, incluso en la máxima categoría, donde coincidieron en tres ocasiones. El último precedente en Segunda B, en la temporada 2005-06, fue positivo para los dos clubes, ya que lograron clasificarse para la fase de ascenso a Segunda, el Hércules como segundo y el Castellón como cuarto, logrando ambos dar el salto al fútbol profesional.

El Rico Pérez es un escenario que se le ha dado bien al Castellón, que en sus últimas diez visitas ha arrancado cinco empates y logrado dos victorias, recibiendo solo tres derrotas, todas ellas por la mínima (1-0). Por este motivo el central herculano Álvaro Pérez advirtió ayer sobre la peligrosidad del rival y calificó como anecdótica su mala clasificación.

Por su parte, el conjunto albinegro acumula once encuentros consecutivos sin conseguir la victoria y podría igualar su peor racha ante el Hércules, el próximo domingo, si no consigue la victoria. Ocho empates y tres derrotas ha cosechado en liga esta temporada el Castellón que ya ha igualado su segunda peor racha y que podría alcanzar los peores registros de su historia si no vence en el Rico Pérez al Hércules el domingo.

Un resultado que no fuera favorable para el equipo 'orellut' igualaría los doce encuentros consecutivos que permaneció sin vencer hace 36 años, entre el final de la temporada 1981/82 y 1982/83, la que supuso el descenso de Primera división y el inicio en Segunda.