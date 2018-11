«No hay acierto con el gol, pero debo valorar lo que hacemos bien»

A dos aguas. Entre la sensación de haber perdido dos puntos por las oportunidades ofensivas desperdiciadas y el regusto de que también se podía haber perdido si no llega a ser por Falcón. Así entró Lluís Planagumà, técnico del Hércules, a la sala de prensa del Municipal de Olot.

«Hemos empatado, esto es un punto más y un partido menos, ahora hay que volver a Alicante y preparar ya el choque contra el Castellón». Eso fue lo primero que comunicó el técnico catalán, que mantiene al equipo invicto a domicilio.

Planagumà no rehusó alabar al rival, un Olot que llegaba como cordero pero que le complicó las cosas más de lo debido al por entonces líder. «Jugaron muy bien, con tres centrales y mucha gente por dentro, fueron muy bien a la espalda con Pedro del Campo y Héctor Simón hizo un partidazo», expresó.

También aseguró el técnico blanquiazul que su equipo retrasó su posición en la primera parte más de lo debido: «Ellos no fallaban pases ni controles y nosotros nos fuimos replegando en exceso».

«Quisimos meter miedo con varios envíos largos que nos dieron llegadas claras de Roigé y Juli, pero hasta la segunda parte no encontramos superioridad por fuera, sobre todo a la espalda de los laterales», indicó Planagumà.

Lejos de preocuparse de más por la falta de gol, el técnico del Hércules aseguró que no puede parar a lamentar cosas que se hacen mal porque dejaría de lado todo lo que hacen bien: «No puedo estar preocupado por cosas que no se hacen porque dejaría de estar feliz por las que sí». Aun así, reconoció que a su plantilla le hace falta más puntería: «Sí, no estamos acertados y no llevamos muchos goles, pero vamos a trabajar dándole aun más importancia a la finalización, pero no quiero olvidarme de insistir en mantener lo bueno que hacemos». Como por ejemplo, la buena imagen a domicilio que lleva el equipo: «No es nada fácil generar tantas ocasiones fuera de casa».

También quiso alabar el trabajo de toda la plantilla, cuyo fondo de armario saca de un problema ante tanta baja: «El objetivo no será cosa de un jugador, sino del grupo entero, están jugando todos y muy bien».