Álvaro Pérez: "Generamos muchas ocasiones, ya llegarán los goles"

Álvaro Pérez, central del Hércules CF, afirmó este lunes que nadie en el equipo se fía del mal momento del Castellón, colista de la clasificación y sin conocer aún la victoria, próximo rival del conjunto alicantino en la Liga. "Es un equipo que a priori iba a estar arriba y nosotros no nos podemos relajar ante ningún rival", comentó el central alicantino, quien comparó la situación del Castellón con la del Sabadell, que tras un mal arranque de temporada ya se ha situado quinto.

El defensa también recordó que el conjunto castellonense, que aún no ha logrado la victoria, es uno de los rivales históricos de la Comunidad Valenciana y agregó que, al final, "todos los equipos intentan ganarle al Hércules". Álvaro Pérez realizó una valoración "muy positiva" de la doble salida de su equipo a Lleida y Olot que se saldó con cuatro puntos y negó estar preocupado por la falta de gol del conjunto herculano, que solo ha anotado 10 tantos en 11 jornadas.

"Estamos creando muchas ocasiones para que llegue el gol, sumando puntos y estamos arriba, que es lo importante", dijo el central, quien afirmó que el Hércules está centrado solo en sus resultados y no en lo que hace el Villarreal B, nuevo líder por el coeficiente goleador. El jugador, fichado este verano del Mestalla, destacó el buen hacer defensivo del Hércules, que solo ha recibido cinco goles, y señaló que esa seguridad permite al equipo "no perder cuando no puede ganar".

Álvaro Pérez restó importancia a su posible suplencia la próxima jornada tras la recuperación de los jugadores a los que ha sustituido en las últimas jornadas y aseguró que se están cumpliendo las expectativas que se creó tras su fichaje por el Hércules. "Sabía las exigencias del equipo porque ya había estado antes y que lo único importante era estar arriba. Estoy confiado al cien por cien de que vamos a seguir arriba", concluyó el defensor alicantino.