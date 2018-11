Carlos reclama protección

El delantero Carlos Martínez, fichaje estrella del Hércules y piedra angular de su ataque, alzó ayer la voz hacia los árbitros, a los que reclamó «protección», al tiempo que advirtió que desde hace varias semanas las entradas son cada vez más duras y constantes. Ya la pasada jornada en Lleida acabó el partido visiblemente molesto porque entendió que el colegiado no frenó las insistentes faltas que sufrió cada vez que el balón se aproximaba a él y ayer lanzó el siguiente mensaje: «Se nos está protegiendo poco, hay jugadores de talento en Segunda B que sufren entradas muy duras y pueden llegar lesiones que luego todos lamentaremos».

El técnico del Lleida Gerard Albadalejo reconoció después del duelo ante el Hércules que la premisa era evitar que Carlos Martínez «recibiera y descargara a las bandas» y el delantero asegura que esta consigna la tienen clara todos los rivales desde hace varias semanas: «Desde el partido contra el Teruel están mucho más encima de mí, eso no es problema, es su manera de enfocar los partidos, pero el árbitro también tiene que frenar a tiempo e impartir justicia», asegura Carlos Martínez, quien añade: «En el partido contra el Lleida me arrollaban directamente en cada balón que se acercaba. Aún así eso no me puede sacar del partido ni desenfocarme, mi trabajo es intentar superar estos marcajes y ayudar a mi equipo».

Carlos Martínez afirma que no está «preocupado» por haber marcado únicamente dos goles en las 10 primeras jornadas, en sintonía con el resto del Hércules, que es líder en solitario con solo 10 tantos. El barcelonés, de 32 años, es uno de los delanteros más cotizados de toda la Segunda B ya que en sus cuatro temporadas en el grupo III, entre el Olot y el Villarreal B, promedió 15,5 dianas por curso. «No estoy preocupado, no vivo solo del gol, es cierto que me gustaría llevar más porque además ha habido partidos en los que hemos tenido ocasiones, pero también es cierto que estoy reconvirtiéndome este año, hago el trabajo defensivo que me pide el entrenador y, en definitiva, creo que soy un jugador más completo», considera Carlos Martínez.

El atacante, que la pasada temporada militaba en el Tokyo Verdi japonés, disputará el domingo probablemente el partido más especial de la temporada para él, ya que militó tres campañas en el Olot, donde ascendió a Segunda B y relanzó definitivamente su carrera, forjada hasta entonces en equipos de la Tercera catalana.

«En el Olot pasé años muy bonitos, vive gente a la que le tengo mucho cariño y me reencontraré con muchas amistades que dejé. No olvido lo bien que me trataron y todo lo que disfruté allí», destaca Carlos Martínez, quien tiene claro que si ve puerta no lo celebrará. Curiosamente, el punta ya le marcó tres goles al Olot la misma campaña con el Villarreal B.

El ariete blanquiazul advierte que el Nou Municipal es uno de los campos más complicados del grupo pese a contar con césped natural. «Probablemente es una de las salidas más difíciles del año. Allí hace mucho frío, la grada aprieta y el Olot está sacando mucho partido a su campo, como todos los años. Además es un equipo que juega con tres centrales, mete mucha gente por dentro, le gusta tener el balón... Vamos a tener que hacer las cosas muy bien si queremos seguir con la espectacular racha lejos de Alicante», insiste Carlos Martínez.

En este sentido, el Hércules ha ganado cuatro partidos a domicilio y empatado uno, lo que ha permitido al equipo de Planagumà adquirir una ventaja de siete puntos respecto al quinto.



Emaná e Íñiguez

El central Pablo Íñiguez y el delantero Stephane Emaná trabajaron también ayer al margen de sus compañeros, por lo que no opositan a entrar en el once del Hércules en su visita al Olot (domingo a las 17.00). El zaguero valenciano está prácticamente descartado debido al cólico nefrítico sufrido el pasado jueves, mientras que el ariete camerunés podría empezar hoy a intensificar su trabajo con el objetivo de entrar en la lista de convocados.

Todo parece indicar que Planagumà repetirá la misma alineación del Camp d'Esports del Lleida, con la única novedad del regreso de Juanjo Nieto al lateral derecho. El castellonense no pudo jugar por sanción pero es fijo para el técnico. De confirmarse este único cambio, Álvaro Pérez se caería del once pese a su gran rendimiento y el gol marcado, pero todo parece indicar que deberá esperar su oportunidad en el eje de la zaga, su posición natural.