Carlos Martínez reclama más protección arbitral

Carlos Martínez, delantero del Hércules, reclamó este miércoles mayor protección arbitral para los jugadores con talento de la categoría, ya que indicó que están expuestos a marcajes muy duros por parte de los contrarios. "En el Hércules tenemos jugadores con talento y se nos está protegiendo poco. Los equipos saben cómo pararnos, con muchas faltas y juego un poco duro. Nos está faltando un poco de protección, pero es con lo que tenemos que vivir e intentar mejorar", explicó.

El jugador catalán señaló que desde el partido ante el Teruel nota unos marcajes más severos y denunció que en muchas ocasiones "me arrollan y no me dejan controlar", tal y como sucedió en el partido ante el Lleida. "Hay que proteger un poco más porque en esta categoría hay jugadores con talento y si no se hace así van a haber golpes duros y lesiones", avisó.

El delantero calificó como "normal" que los rivales estudien la forma de pararle y abogó por "zafarse de esas entradas, intentar entrar en juego y olvidarse para hacer el trabajo". En relación a la próxima jornada, Carlos Martínez calificó como "especial" la visita a Olot, donde jugó durante tres temporadas y anunció que en caso de marcar un gol no lo celebrará "por respeto" al que fue su afición y su equipo. "Les debo mucho por lo bien que me trataron. Lo pasé muy bien allí y no olvido esos años", comentó el catalán, quien calificó la visita al campo del Olot como "una de las salidas más difíciles" de toda la temporada.

Martínez confió en que el Hércules pueda mantener la racha lejos del Rico Pérez, donde aún no ha perdido, y restó importancia a los pocos goles que ha anotado su equipo, diez en diez jornadas, al recordar que "lo importante es que estamos ganando". El delantero, que solo ha anotado dos tantos, dijo no estar preocupado "porque no solo vivo del gol, ya que aporto otras cosas". "Estoy trabajando defensivamente para reconvertirme en un jugador más trabajador", concluyó.