10 nombres propios en las 10 primeras jornadas

Once inicial del Hércules que ganó el sábado en Lleida.

Once inicial del Hércules que ganó el sábado en Lleida. AGENCIA LOF

El Hércules roza el sobresaliente tras la disputa de las 10 primeras jornadas. A excepción de las dos derrotas inesperadas (e inmerecidas) en el Rico Pérez frente al Teruel y al Atlético Levante, la trayectoria del equipo de Planagumà es impecable, no desde la brillantez, sino desde el pragmatismo y la solidez que tanto gusta al joven técnico barcelonés.

La extraordinaria racha lejos de Alicante, con cuatro victorias y un empate, ha permitido a los blanquiazules abrir una brecha de siete puntos respecto al quinto, si bien es cierto que el Villarreal B amenaza, otra temporada más, por pelear descaradamente por la primera plaza y espera agazapado sólo dos puntos por detrás de un Hércules que el domingo (17.00) visita al Olot, su segundo partido a domicilio consecutivo tras la victoria frente al Lleida (0-1). Estos son los 10 nombres propios del equipo alicantino en las 10 primeras jornadas de Liga.



Lluís Planagumà

El líder del proyecto

El director deportivo Javier Portillo apostó por él varias jornadas antes de que acabara la pasada Liga ya que buscaba aire fresco para liderar el proyecto. Planagumà rechazó ofertas interesantes, entre ellas una del exherculano Sergio Fernández (director deportivo del Alavés, con clubes vinculados por todo Europa), y aceptó el siempre inestable banquillo del Rico Pérez. Desde el principio convenció a los futbolistas, ejerció de líder y trabajó a conciencia para borrar cualquier rastro de pesimismo o negativismo tras el fracaso de las dos temporadas anteriores. El estilo de Planagumà no es brillante, sino pragmático. Quiere solidez defensiva y verticalidad, transiciones rápidas. Su Hércules lidera en solitario el grupo III y tiene siete puntos de renta con el quinto. Planagumà conoce como pocos el grupo III tras dirigir a los filiales del Villarreal y del Espanyol y es un gran apoyo para Portillo debido a su gran conocimiento del mercado.



Juanjo Nieto

El despegue de un «2» de nivel

El castellonense Juanjo Nieto fue de lo poco salvable de la temporada pasada. Lateral derecho de enorme proyección debido a su juventud (24 años) y condiciones, el pasado verano no llegó a un acuerdo con el Hércules parar renovar ya que estaba dispuesto a firmar un contrato de larga duración siempre y cuando le permitieran jugar en Segunda esta temporada, algo que en el Rico Pérez no veían con buenos ojos ya que el objetivo prioritario es que Nieto ayuda a salir de Segunda B. Como acaba contrato el próximo mes de junio, a partir de enero se puede comprometer con cualquier otro equipo, pero él insiste en que quiere jugar con el Hércules el año que viene en Segunda. Es titular indiscutible y desde la posición de «2» hace mucho daño a sus rivales con sus agresivas subidas. Potente y vertical, quiere volver a destacar este año, probablemente el último en la categoría de bronce.



Pablo Íñiguez

Salto de calidad en la zaga

Planagumà ya lo tuvo a sus órdenes en el filial del Villarreal. Fijo en las categorías inferiores de la selección española, llegó a debutar en Primera y a probar suerte en Segunda, muy joven, con el Rayo y el Reus. Ha llegado cedido al Hércules procedente del cuadro tarragonés y es uno de los mejores centrales zurdos de la categoría. Siempre bien colocado, es rápido, agresivo y clave por su buena salida de balón. Pablo Íñiguez es titular indiscutible pero se ha perdido tres partidos por un golpe contra una boca de riego en Cornellà y, después, al sufrir un cólico nefrítico.



Nani

La revolución a los 20 años

Ha sido, sin ninguna duda, el jugador revelación del Hércules en este inicio de Liga. Con sólo 20 años, el lateral izquierdo regresó a casa procedente del Villarreal C y ha puesto patas arriba el Rico Pérez con su velocidad y gen competitivo. Ya nadie se acuerda de Paco Peña y ha relegado a la suplencia a Adrián Jiménez, muy del gusto de Planagumà y que en teoría venía con el rol de titular. Nani renovará en breve por partidos jugados pero el Hércules quiere blindarle debido a su extraordinaria proyección.



Fran Miranda

Un muro por delante de la zaga

Su fichaje fue una petición expresa de Planagumà antes de que acabara el mercado ya que consideraba que el equipo se quedaba cojo con Paco Candela como único pivote defensivo. Y el tiempo le dio la razón bien pronto, ya que el crevillentino se lesionó después del primer partido y todo el protagonismo ha sido para un Fran Miranda que ya se ha convertido en indiscutible. Abarca mucho campo, tiene confianza en la distribución y a la hora de defender lo hace casi como un central más. El pivote quiere repetir ascenso por segunda temporada seguida tras el firmado con el Extremadura.

Diego Benito

El cerebro con ganas de desquite

La pasada temporada no tuvo todo el protagonismo que quería con el Elche y el Cartagena y ahora está disfrutando con el rol de jefe en la sala de máquinas del Hércules. Clarividente en la distribución y no exento de trabajo, es una pieza clave en el buen momento del equipo de Planagumà. Y que dure porque no tiene un relevo natural en la plantilla.



Chechu Flores

Clave también a los 36 años

Es el único superviviente de aquel Hércules diseñado por el exdirector deportivo Dani Barroso hace ya cuatro años cuando se consumó el descenso a Segunda B. Y no es de extrañar porque sigue siendo determinante, ya sea como extremo o como segundo punta. Indiscutible en el once para Planagumà, su gran reto es no sufrir tantas lesiones musculares como en las dos últimas temporadas, ya que su influencia en el juego es muy alta. Chechu Flores quiere colgar las botas devolviendo al Hércules al fútbol profesional.



Stephane Emaná

La gran incógnita

En el gran arranque de Liga del Hércules no son todo buenas noticias y la principal negativa es la fragilidad física mostrada por Stephane Emaná, que llegó este verano para marcar diferencias junto a Carlos Martínez en la delantera. Pero el punta camerunés ha sufrido ya tres lesiones musculares que le han dejado fuera de combate demasiados partidos. Planagumà y su cuerpo técnico no esconden su preocupación, tiene un plan específico de trabajo y se ha puesto en manos de un nutricionista. Se espera mucho de él debido a su explosividad, que viene como anillo al dedo para las transiciones rápidas que tanto gustan al entrenador.



Juli

Su entusiasmo es clave

Como la mayoría de sus compañeros, tiene hambre de partidos y goles tras la mala experiencia del curso pasado. Y el alcoyano está especialmente responsabilizado porque sabe que debe marcar diferencias tras toda una vida jugando en Segunda División. Marcó el gol decisivo ante el Ontinyent en la primera jornada y es clave para Planagumà por su polivalencia, ya que, al igual que Chechu, cubre la segunda punta y la banda izquierda. Juli tiene visión de juego, llegada y un carácter combativo que gusta mucho en el Rico Pérez. Muy competitivo e implicado, quiere poner el broche a su carrera con el ascenso del Hércules.



Carlos Martínez

La piedra angular del ataque

Promedió 15,5 goles por temporada con el Olot y el Villarreal B en el grupo III de Segunda B y es el jugador franquicia de la plantilla, fichado en verano a golpe de talonario. Hasta el momento ha anotado sólo dos goles pero ha dejado muestra de su calidad, más propia de categorías superiores. Carlos Martínez, de 32 años, ha destacado siempre como «10» y no como «9» pero apenas ha podido actuar en esa posición debido a las reiteradas lesiones de Stephane Emaná. Siempre que puede recuerda (a través de sus perfiles en las redes sociales Twitter e Instagram) que está feliz en Alicante, motivado e ilusionado con el reto del ascenso.