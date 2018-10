Competición desoye la alegación por Juanjo Nieto

? Juanjo Nieto no podrá ser de la partida este sábado (19 horas) en el Camp d'Esports de Lleida al cumplir ciclo de amonestaciones. Así lo decidió ayer la jueza de Competición al no quitarle la quinta tarjeta amarilla que vio el defensa castellonense el pasado domingo en el Rico Pérez ante el Badalona. El Hércules había presentado alegaciones a esa cartulina que Campos Salinas detalló en el acta como resultado de «derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria». Pero no ha habido suerte.