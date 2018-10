Natalio Lorenzo: «Me habría encantado jugar en el Hércules, es un grande y me da pena que esté en 2ªB»

En 2008 estaba firmado, pero Arconada, técnico del Almería, frenó la operación. También Barroso le tentó en este periplo en Segunda B y mañana llega al Rico Pérez como pichichi del Badalona.

Pocos jugadores sonaron tanto para el Hércules como lo hizo Natalio Lorenzo (Canals, 1984) en la última década. A pesar de que nunca llegó a vestir de blanquiazul, el delantero guarda un recuerdo inmejorable del club: «Sólo tengo palabras de agradecimiento para el Hércules porque estuve muchas veces en su agenda».

Se cruza de nuevo en el camino del Hércules, esta vez en la división de bronce.

Sí, en primavera firmé por el Recreativo después de mi etapa en China y este verano llegué a última hora al Badalona, que ha hecho un esfuerzo económico importante.

¿Se parece algo esta Segunda B a la que dejó usted en 2006?

No demasiado, no la seguía mucho y ahora estoy sorprendido con la calidad. Hay muy buenos futbolistas y clubes como el Hércules, que es un grande de España. Es una pena que esté aquí.

Mire que sonó veces para venir al Rico Pérez.

Y me habría encantado jugar, por lo histórico que es y porque está cerca de mi tierra. Pero no pudo ser, aunque nunca se sabe en este mundo. Es un club muy apetecible siempre.

En 2008 estaba hecho...

Sí, pero me quedé en Almería, no tuve elección. Y luego en enero me fui al Córdoba. También en la 11/12 me llamó Mandía tras acabar contrato yo con el Tenerife, pero era tarde porque justo lo tenía ya firmado con el Numancia.

Aunque la cosa no acabó ahí porque Dani Barroso también le tentó hace poco.

Sí, hablé con él en varias ocasiones, pero al final no se pudo concretar nada. Yo sólo tengo palabras de agradecimiento al Hércules porque siempre estuve en su agenda, fue un orgullo que pensaran en mí.

Ahora llega como máximo goleador del equipo (3 goles) en apenas cinco ratos.

Sí, estoy a gusto, aún acoplándome al equipo y la ciudad porque llegué al cierre del mercado.

¿Cómo pinta este Badalona?

Yo veo buen equipo, para pelear por estar entre los diez primeros. Por lo que veo van a entrar unos nuevos propietarios en unos meses que quieren luchar por otras cosas a corto-medio plazo.

Entrenador con renombre desde luego tienen (Calderé).

Y tanto, no creo que haya muchos entrenadores mundialistas en Segunda B. A mí me ha transmitido mucha confianza desde el primer día, me gusta porque dice las cosas a la cara y tiene los conceptos muy claros. Cuando él habla, yo soy una esponja.

¿Qué partido espera mañana?

Uno bonito, pero también complicado. Aquí cualquier rival te puede pintar la cara.

¿Y este Hércules 18/19 qué le parece?

Lo veo muy fuerte, con grandes jugadores como Juli, que es mi amigo. Además tienen a Portillo, que es un tío de fútbol. Saldrán con ganas de resarcirse tras los dos tropiezos seguidos en casa.