Planagumà: "Las ganas que tenemos no pueden convertirse en precipitación"

Los dos revolcones que ha sufrido el Hércules en los dos últimos encuentros en el Rico Pérez ha puesto en alerta a un equipo que el domingo (19.00) recibe al Badalona de Ramón Calderé. "Los rivales llegan a Alicante con la lección bien aprendida sobre cómo jugar aquí, ahora nos toca a nosotros demostrar que sabemos también esa lección", afirmó esta mañana el técnico Lluís Planagumà. "Tenemos muchas ganas de volver a ganar ante nuestro público, pero no debemos transformar eso en precipitación. Hay que convertirlo en buen juego e ideas claras", apuntó el preparador blanquiazul.

Planagumà, cauto y medidor de sus palabras, escenificó que el principal enemigo de los alicantinos es el propio Hércules: "No me preocupa nunca nada de los rivales, sólo que nosotros seamos lo suficientemente competitivos para tener opciones de ganar". Aunque puntualizó su respuesta, para aclarar que el Badalona, que navega en mitad de tabla, no es un equipo cualquiera: "Respeto a los contrarios porque esta competición es dura e igualada y el Badalona es un equipo versátil, con jugadores desequilibrantes arriba y expertos y con oficio atrás". Al internacional Calderé, que ocupa el banquillo catalán, lo elogió sin dudas: "Su bagaje no hace falta ni contarlo, conforme pasen las jornadas, serás un equipo a tener en cuenta".

La pérdida del liderato tampoco quita demasiado el sueño a Planagumà, que aseguró que el "camino va a ser muy largo". "Una de las cosas que hay que evolucionar en el club y la afición es el no marcarnos finales tan a menudo, aquí se han generado finales en la jornada 9 y es un error porque podemos ganar al Badalona y luego no hacer "play-off". O perder y quedar campeones. Queda mucho, pero no nos quitamos responsabilidad tampoco". Sobre el partido que este fin de semana a los filiales de Barça y Villarreal y del que puede salir el nuevo líder, Planagumà se mostró preclaro: "Aunque parezca demagógico, ni lo he mirado".



Plantilla casi al completo

Sólo la expulsión de Pol Bueso el pasado fin de semana ante el Valencia Mestalla ha privado al técnico Planagumà de poder disponer por fin de la plantilla al completo en lo que va de Liga. Sobre el capitán Chechu Flores, ya recuperado de su rotura muscular, el técnico confirmó que "está al 100%". "Puedo contar con él, tiene todas las opciones de jugar, pero como todos los demás". Sin embargo, restó importancia al aura de talismán que envuelve al jienense y que las estadísticas así lo reflejan: "Es muy importante, es el capitán, pero sin él ganamos en Cornellà, los datos los dejo para los periodistas".