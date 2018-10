«Estamos muy contentos por el partido, pero no por el resultado». Éstas fueron las primeras palabras del técnico Planagumà tras el escueto empate a cero que cosechó ayer el Hércules en Paterna. «Claramente nos faltó el gol, les sometimos en toda la segunda parte, pero las victorias hay que conseguirlas, no sólo merecerlas», prosiguió un entrenador que no prestó demasiada atención a la pérdida del liderato: «El reto es a largo plazo, pero somos muy exigentes».